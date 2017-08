ACNUR asegura que España necesita un plan para controlar el flujo migratorio y aconseja aprender de otros países

25/08/2017 - 19:24

Cree que no se debe hablar "situación de emergencia" porque, en comparación con Italia y Grecia, los números son "relativamente bajos"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha asegurado que España "claramente necesita un plan" dirigido por autoridades centrales, que coordine ministerios, comunidades autónomas y estructuras locales, para controlar el incremento del flujo migratorio, y ha aconsejado al Gobierno que se "beneficie" de las "lecciones aprendidas" por otros países en este contexto.

Así lo ha manifestado en una entrevista a Europa Press la representante en España de ACNUR, Francesca Friz-Prguda, después de haberse reunido en los últimos días en Málaga, Algeciras, Tarifa y Ceuta, con agentes "relevantes" que intervienen en las llegadas de migrantes, como Salvamento Marítimo, la Policía, ONG o delegados del Gobierno, entre otros, con motivo del incremento de las llegadas a España tanto marítimas como por tierra.

Concretamente, Friz-Prguda ha hecho referencia a la llegada de casi 600 personas por la costa andaluza el pasado 16 de agosto. "En lo que va de año van casi 14.000 llegadas, lo que representa casi un aumento del 90 por ciento en su totalidad, pero no debemos de hablar de situación de emergencia porque, en comparación con las llegadas a Italia y Grecia, son relativamente bajos", ha dicho.

"Las reuniones han sido muy constructivas y hay bastante concruencia en las conclusiones. Una de las conclusiones es estar preparados para cualquier eventualidad", ha subrayado Friz-Prguda, al tiempo que ha añadido que la protección internacional y la seguridad de la mano "no solamente no deben tener una relación antagonista, sino que se pueden reforzar mutuamente".

El objetivo de estas reuniones era "sacar recomendaciones concretas" para el Gobierno. "España tiene una enorme ventaja de aprender de algunas situaciones bastante desafortunadas en el Mediterráneo, y de saber cómo gestionar los flujos mixtos. La lección número uno es la preparación, tanto logística como financiera, es responsabilidad del Estado estar preparado para gestionar, asistir y proteger", ha explicado Friz-Prguda.

"LAGUNAS IMPORTANTES"

Concretamente, ha destacado que las "lagunas importantes" que hay son la "falta" de infraestructuras y de recursos humanos y financieros, así como la falta de "efectiva coordinación intra e inter ministerial".

"Hemos tenido una conversación muy constructiva con la Policía y la Delegación del Gobierno en Ceuta", ha apuntado la representante de ACNUR en España, destacando que las "necesidades" de protección internacional son un "elemento clave para la gestión de cualquier frontera".

En este sentido, ha defendido que una "gestión eficaz, buena, bien prepara y planificada", tanto de frontera como del control de los flujos migratorios mixtos, "claramente tiene beneficios para todos". "Ceuta y Melilla siempre han sido y siempre serán fronteras complejas. Las llegadas son de flujos mixtos, que son personas que intentan entrar por varios motivos, que pueden ser de naturaleza económica o por violación de los Derechos Humanos en sus países", ha precisado.

Para la representante de ACNUR, "no se debería" calificar la llegada de migrantes como "avalancha", porque, en su opinión, "quita el aspecto humano" de estas llegadas. "Son personas y cada uno con su motivo, no me parece apropiada esta terminología. Estamos lejos de una emergencia", ha sentenciado.

Por último, Friz-Prguda ha señalado que criminalizar a las ONG que realizan labores de salvamento "es una barbaridad" y algo que "no se debe hacer. "Criminalizar a las ONG no es un camino correcto porque juegan un papel importante, vital e irremplazable. Lo fundamental es que se rescaten vidas humanas", ha concluido.