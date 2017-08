Atentados. antitaurinos rechazan una corrida benéfica por las víctimas de barcelona y cambrils

26/08/2017 - 11:00

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

La plataforma La Tortura No es Cultura (LTNEC), formada por 37 organizaciones de protección animal, criticó este sábado que desde el sector taurino se quiera impulsar la celebración de una corrida benéfica en la Monumental de Barcelona con el fin de recaudar fondos para un monumento de homenaje a las víctimas de los atentados terroristas de la capital catalana y Cambrils.

Ese festival benéfico estaría promovido por los extoreros Vicente Ruiz 'El Soro' y Jaime Ostos, y en él participarían de forma desinteresada algunas figuras de la tauromaquia, según explicó 'El Soro' a la Cadena Cope.

LTNEC señaló este sábado en un comunicado que "siempre hay oportunistas" tras la solidaridad mostrada por la ciudadanía ante los atentados de Barcelona y Cambrils, y que desde el 'mundo del toro' "tradicionalmente han pretendido utilizar el sufrimiento ajeno para beneficio propio".

"Este truco ya nos lo conocemos, no es la primera vez que esto ocurre y que, además, nadie ve ni un euro de estos supuestos festivales benéficos. Muchos ejemplos nos hacen afirmar rotundamente que el negocio taurino no hace nada por nadie más que por ellos y por seguir viviendo del dinero de los demás", apuntó.

En este sentido, LTNEC recalcó que la Asociación Oncológica de Extremadura aún espera la recaudación de una corrida taurina benéfica celebrada en Navalmoral de la Mata en 2009, de la de Cuéllar (Segovia) en 2015 no se conocen las cuentas económicas y el 97,6% de lo recaudado en la que emitió TVE en 2016 no fue para los niños con discapacidad de Asprona, que recibió 3.480 de los 147.215 euros de taquilla.

LTNEC subrayó que "las víctimas del terrorismo tienen apoyo y cobertura total por parte de las instituciones", por lo que "nada aportará un festival benéfico taurino, sólo seis toros muertos y lo que pretende ser un lavado de cara de los empresarios taurinos utilizando mezquinamente el sufrimiento de muchos miles de personas en beneficio propio exclusivamente".

En este sentido, indicó que Jaime Ostos actualmente se ha declarado "en quiebra para no cumplir la sentencia que le obliga a indemnizar con 100.000 euros a otra persona y para no cumplir otra sentencia que le obliga a pagar una manutención de 600 euros mensuales a una hija ilegítima que no reconocía".

"Estas propuestas nacen de una absoluta insensibilidad por el dolor de las víctimas, pretendiendo sacar beneficio económico del sufrimiento de la ciudadanía que, además, supone la realización de una actividad violenta, como así lo afirma el Comité de derechos del niño de Naciones Unidas. Por todo ello, entendemos que este espectáculo es absolutamente innecesario, irrespetuoso y mezquino, ya que solamente pretende beneficio para este pequeño grupo de empresarios y matadores que no tienen miramientos en jugar con los sentimientos de una ciudadanía en luto", concluyó la LTNEC.

26-AGO-17

