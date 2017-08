Así fue el final de la historia de Manuel Bartual que revolucionó Twitter

La historia del dibujante y editor Manuel Bartual en Twitter ha sido un auténtico fenómeno con una repercusión hasta ahora inédita. Después de cinco días de giros y sorpresas, el hilo ha llegado a su fin con un desenlace para muchos inesperado.

El 'thriller' de Bartual tuvo de todo. Desde el inicio en lo que debían haber sido unas plácidas vacaciones en la playa hasta las advertencias escritas en papel higiénico, los sueños con Chiquito de la Calzada y la realidad paralela en la que el propio Manuel decía ver cosas que con la lógica en la mano no debían estar ahí.

El dibujante cerró su 'tuit-novela' con un último giro en el cual su propia casa cambiaba de forma hasta 'fusionarse' con la habitación del hotel en la que empezó todo, sintiendo el peligro hasta comprobar que fue él mismo quien dejó la nota en el papel higiénico y acabando por hablar de manera precipitada como el hombre al que encontró al inicio del relato, para finalizar con un "¿hola?" que puso fin a la narración.

Las críticas a Bartual han sido de todo tipo, desde los que alabaron la nueva forma narrativa aprovechando las posibilidades que ofrece la red social de 'microblogging' hasta los que criticaron un desenlace delirante que rompió con el tono realista (que muchos dieron incluso por veraz) del inicio del relato.

No obstante, en las últimas horas han aparecido en la red social de 'microblogging' numerosas cuentas paralelas que pretenden continuar de algún modo el relato de Bartual. Manuel quiso zanjar los rumores sobre que alguna de ellas fuese su 'alter ego' tratando de continuar el hilo de la narración y escribió unos tuits de agradecimiento por el seguimiento.

"Hola. Gracias por leer hasta aquí. Nunca imaginé esta repercusión. Yo sólo quería contar una historia divertida. Ha sido todo mentira. No tengo ningún doble. Estaba de vacaciones con mi novia y nuestro hijo. Fue mi novia quien me hizo las fotos y grabó los vídeos. El lápiz era uno de los lápices de colores de mi hijo. En realidad ni tan siquiera nos alojábamos en ese hotel. Fueron un par de fotos que le hice a un hotel cualquiera", explicó.

"Siento que esto decepcione a mucha gente. Siento que haya gente que haya podido estar preocupada por mí. No tenéis nada que temer. No es obligatorio creer todo lo que se lee en internet. Y por favor, no os preocupéis por mí. Todo está bien", concluyó.