Zoido apuesta por llegar a un acuerdo para que imanes "radicalizados" no lleguen a predicar en mezquitas

28/08/2017 - 11:24

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha apostado por llegar a algún tipo de acuerdo para que los imanes "radicalizados" no rompan "la tónica general" y no puedan llegar a predicar en las mezquitas, tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils, cuyo presunto cerebro fue el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Es un tema sobre el que tendremos que hablar y procurar llegar a algún acuerdo para que algunos imanes no rompan lo que suele ser una tónica general, que no haya ningún tipo de problema, y que aquel que esté radicalizado no pueda ser referencia o ejemplo ni imparta instrucciones en ese sentido", ha subrayado Zoido este lunes 28 de agosto en una entrevista en la COPE recogida por Europa Press.

Preguntado por si hay algún plan de reorganización de la actividad de los imanes y las mezquitas, el ministro ha precisado que es un asunto del que "se habla desde hace tiempo" pero ha admitido que "no es fácil" porque "no todas las religiones tienen un orden jerárquico". Por ejemplo, en el caso del Islam no existe dicha estructura jerárquica, a diferencia de la Iglesia católica.

En cualquier caso, ha asegurado que desde el Ministerio de Justicia "se está haciendo una importante labor con todas las confesiones".