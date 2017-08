Los planes más relajantes para afrontar la vuelta a la rutina

Los días de vuelta al trabajo son idóneos para iniciarse en yoga o meditación

Septiembre está a la vuelta de la esquina y en estos días son muchos los españoles que se enfrentan a la temida vuelta a la rutina. Tras disfrutar de sus merecidos días de descanso, afrontan ahora el inicio del curso laboral pensando ya en el próximo destino que colme sus deseos de desconexión y relax. Sin embargo, puede que ese momento no quede tan lejos como imaginan, ya que el mes de septiembre es idóneo para planes o escapadas de última hora que hagan más agradable el regreso al día a día.

De este modo, una de las propuestas más extendidas y que gana cada vez más adeptos es la de acudir a un balneario. Los aficionados al turismo de salud y belleza encuentran en España el lugar perfecto donde llevarlo a cabo, ya que existe una inmensa cantidad de manantiales propios abiertos al público. Galicia sin ir más lejos es una de las Comunidades Autónomas con mayor número de ellos. Es el caso del Balneario de Mondariz, que se define a sí mismo como todo un referente entre las principales villas termales europeas. De hecho, su área termal, que arrastra tras de sí una tradición de más de un siglo, es actualmente un centro dotado con las técnicas más modernas de aplicación de aguas mineromedicinales, propicias para tratamientos de belleza, relax y salud.

Colindando con la región gallega, Asturias cuenta también con un destacado centro de aguas termales. Las Caldas Villa Termal abrieron sus puertas por primera vez en el año 1776 y permiten desde entonces a sus visitantes disfrutar de dos balnearios: Aquaxana -que cuenta con la relajante piscina de la cúpula, basada en el Panteón de Agripa- y El Manantial, que se encuentra en la antigua Casa de Baños, un lugar perfecto para relajarse por medio de métodos con fines curativos como la hidroterapia, o tratamientos a partir de aguas minero-medicinales con efectos sedantes, analgésicos, anti-inflamatorios, relajantes y descontracturantes.

Escapadas para toda la familia

La cadena española de hoteles-balneario y termales de alta gama Castilla Termal Hoteles es todo un referente entre los aficionados al turismo de salud y belleza. Todos sus centros emanan de un proceso de recuperación y modernización de edificios históricos y cuentan con aguas termales y de propiedades minero-medicinales.

El establecimiento con más historia a sus espaldas es Castilla Termal Balneario de Olmedo, resultado de la rehabilitación del convento mudéjar de Santi Spiritus -del siglo XII- en la localidad vallisoletana de Olmedo. Este centro, inaugurado hace ya más de una década, está especialmente pensado para escapadas gastronómicas y para hacer enoturismo y degustar los vinos de la zona. Un hotel que también es petfriendly, por lo que sus huéspedes pueden viajar acompañados de su perro si así lo desean.

Por su parte, el espléndido edificio que albergaba la antigua Universidad de Santa Catalina es hoy la primera Hostería Real de cuatro estrellas de Castilla y León. Tras un periodo de rehabilitación, abrió sus puertas en 2010 el Hotel Castilla Termal Burgo de Osma, en Soria, que se está centrado en parejas y en turismo de escapada romántica.

Precisamente especializado en turismo, pero en este caso enológico, se encuentra otro de los establecimientos del grupo : Castilla Termal Balneario de Solares, en Cantabria. Se trata de un centro especialmente pensado para escapadas en familia, pues cuenta con balneario infantil y actividades para los más peques.

Por último, la joya de la corona, como lo denominan desde el grupo Castilla Termal Hoteles, es el de Monasterio de Valbuena, localizado en Valladolid e inaugurado en 2015. Se trata del primer balneario en asentarse en la Ribera del Duero y el único con categoría cinco estrellas de Castilla y León. Este establecimiento, ubicado en un antiguo monasterio del siglo XII y que integra en su oferta bienestar, enología, gastronomía y cultura, opera comprometido cien por cien con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente y, de hecho, posee un huerto ecológico.

Cultivar cuerpo, mente y alma

Estos días de vuelta a la oficina y a la rutina, en los que nos perdemos entre las prisas y el estrés, parecen ser los más idóneos para iniciarse en la práctica de yoga o, incluso, de la meditación. El centro madrileño Úrsula Calvo Center es pionero en ambas tendencias y ofrece todas las herramientas para vivir una vida más consciente, descubrir nuestro inmenso potencial y disfrutar de cada momento.

El yoga es una práctica de origen hindú que tiene como principal objetivo cultivar tres pilares básicos de todo individuo: el cuerpo, la mente y el alma, mientras que la meditación hace referencia a un proceso de concentración sobre la realidad que nos rodea en el que los pensamientos desaparecen y se es más consciente de la sensaciones experimentadas.

Debido a sus beneficios, la meditación está ganando cada vez más adeptos, sobre todo en el mundo empresarial. No obstante, aún existen bastantes frenos para iniciarse en esta práctica. En palabras de Úrsula Calvo, consejera delegada y fundadora del centro, "muchas personas no se inician en técnicas de meditación porque, a pesar de sus ventajas como la reducción del estrés y la mejora de la concentración, intuición, salud, productividad y calidad de vida, creen no disponer de tiempo para ello. Precisamente la meditación hace que ganes mucho tiempo, y el verano es un momento perfecto para comprobarlo".

Sea como fuere, lo cierto es que no hay nada como desconectar días antes de dar por finalizadas las vacaciones, ya sea optando por una escapada a un balneario o por medio de actividades como yoga o meditación. Así, quizás, envolverse en la rutina de nuevo no sea un trago tan difícil de sobrellevar.