Rtve ‘asciende’ al director del centro territorial de murcia, acusado de manipulación

1/09/2017 - 11:30

- María José Ramudo releva a a José Luis Regalado en la edición de 'La 2 Noticias'

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

RTVE anunció hoy el relevo en la Dirección del Centro Territorial en Murcia, a cuyo frente estaba hasta ahora Juan de Dios Martínez, cuya dimisión ha pedido la oposición política en esa comunidad, a raíz de una grabación en la que el periodista reconoce manipulación informativa.

RTVE ha nombrado nueva directora de RTVE en Murcia a África Huerta, y Juan de Dios Martínez "pasa a ocupar importantes responsabilidades informativas en el Canal 24 Horas de TVE, con sede en Torrespaña, Madrid, según informa la corporación en un comunicado.

En la grabación, hecha pública el año pasado, Juan de Dios Martínez, afirma a su interlocutor: "Las directrices las marco yo absolutamente, yo doy la información, ahora la información la doy como yo quiero darla. Lo que sale de ellos lo decido yo. Si el total que hay allí no me gusta, que me busquen otro. Toda esa gente díscola de momento son disciplinados. Me ha costado mucho esa disciplina y me cuesta muchos disgustos porque me ponen a parir fuera de aquí, claro que sí, que no me sorprende y lo sé, entiendes, pero por eso precisamente, porque me están poniendo como un cabrón, ahora soy un cabrón y más que lo voy a ser".

RTVE también anunció hoy el nombramiento de nuevos editores para el 'Telediario matinal' y 'La 2 noticias' y nuevos subdirectores de Sociedad y Cultura en TVE.

El periodista Ignacio Suárez Braña ocupará la Edición del 'Telediario Matinal'. Ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE. Comenzó en RNE en 1987 y pasó al Canal 24 horas en 1997. Ha sido director del Centro de Producción de TVE en Santa Cruz de Tenerife y Coordinador de Informativos en Canarias hasta 2012. En 2014 fue nombrado subdirector de Madrid y desde 2015 ejerce como Jefe del Área de Sociedad de los servicios informativos.

María José Ramudo Martínez se encargará de la Edición de 'La 2 Noticias', en sustitución de José Luis Regalado, cuya salida han lamentado en las redes sociales miembros del Consejo de Informativos de TVE y la presentadora del programa, Mara Torres.

Ramudo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en prensa y televisión. Vinculada a TVE desde hace más de 20 años, ha sido reportera de guerra y enviada especial a zonas de conflicto y ha sido corresponsal en México, Moscú y Buenos Aires. Desde noviembre de 2014 ejerce como Jefa del Área de Cultura de los servicios Informativos.

Al frente de la Subdirección de Sociedad de Informativos de TVE estará el periodista Óscar Gutiérrez Ramos. Licenciado en Periodismo y Filosofía y Letras y Máster en Producción de Televisión, ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE. Comenzó en 1990 en los Servicios informativos. Ha trabajado en la redacción de programas de TVE como 'Gente', 'La Mañana'' y 'Más Gente', del que fue coordinador de actualidad y desde noviembre de 2014 ejerce como adjunto del área de Sociedad de los servicios informativos.

Prudencio Medel Vicente se encargará de la Subdirección de Cultura de los Informativos de TVE. Ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE. Comenzó en 1984 en el Centro Territorial de Murcia, y un año después, se incorporó a la redacción central de los SS.II. en Madrid. Desde 1993 hasta 2002 fue adjunto de Economía y ese año se incorporó al equipo de edición del TD1. Desde 2004 hasta 2010 fue director del programa Parlamento. De 2010 a 2013 asumió la Subdirección de Madrid y en los últimos cuatro años ha sido adjunto del área de Deportes de los servicios informativos.

