El proyecto 'India Accesible' apuesta por el turismo inclusivo: "Los límites más peligrosos son los que hay en la mente"

1/09/2017 - 14:18

La Sociedad Geográfica de las Indias ha presentado este viernes 1 de septiembre en Madrid, 'India Accesible', un proyecto de turismo inclusivo para las personas con discapacidad, con la colaboración del CERMI y PREDIF. "Los límites más peligrosos son los que ponemos en nuestras mentes", ha resaltado la jefa de marketing de la empresa, Patrycja Zbierska en declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto.

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'India Accesible' cuenta con un dossier realizado en colaboración con el presidente de PREDIF, Francisco Sardón Peláez, quien ha viajado, junto con la directora de comunicación de la entidad María Hernández, a India para estudiar el grado de accesibilidad de los principales hoteles, monumentos y medios de transporte de las ciudades de Delhi, Jaipur y Agra.

"Cuando uno aborda un país como India genera mucha ilusión pero a la vez muchas dudas sobre las posibilidades de accesibilidad", ha comentado Sardón durante la presentación. Asimismo afirma que las personas con discapacidad deben organizar el viaje con anterioridad para saber si los hoteles, el transporte y los monumentos son accesibles y si deben contratar medios adicionales.

Sardón añade que las agencias de viajes sólo mencionan qué sitios son accesibles pero destaca que "cada persona tiene sus propias necesidades". "Es importante medir el alto de la cama, de las mesas, los espacios de giro de la silla de ruedas", comenta. También resalta la importancia de medir el cuarto de baño, el ancho de la puerta, la altura del lavabo y las barras del baño.

"Damos información para que sea la propia persona la que decida si el nivel de accesibilidad se adecua a sus necesidades", dice Sardón. "Así las personas deciden por sí mismas si el hotel cubre sus necesidades", añade.

Del mismo modo, afirma que, a pesar de los prejuicios iniciales, India "sorprende" por los niveles de accesibilidad que ofrece. "Monumentos que antes presentaban dificultades para ser accesibles, ya no lo son" y comenta que "los hoteles están mejorando mucho, todos tienen al menos una habitación adaptada". Sin embargo admite que aún queda camino por recorrer y que en Delhi todavía hay dificultades para transitar por algunas calles.

Además, la aplicación 'Tur4all' de PREDIF permite a las personas con discapacidad acceder a todos los enclaves evaluados en materia de accesibilidad e introducir datos sobre lugares que hayan encontrado así como compartir opiniones. 'Tur4all' permite también organizar el viaje y la página web de la asociación cuenta con un blog de viajes donde las personas pueden participar y compartir sus experiencias.

"El reto estaba en abrir camino, abrir conciencia para que las personas con discapacidad puedan seguir viajando", relata Sardón al tiempo que explica que viajar es uno de los actos que más "reconfortan" a las personas con discapacidad.

UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

Por su parte, el director de la Sociedad Geográfica de las Indias Pedro Pascual, ha revelado que, en parte, comenzó a pensar en "una India para todos", tras conocer la historia de Raquel Escudero, una triatleta y viajera que aunque sufrió una lesión medular en uno de sus viajes, no cesó en seguir recorriendo el mundo. "Me preguntaba por qué nos hemos puesto límites que ella no se ha puesto", revela.

Raquel ha viajado por cuatro continentes, visitando países como Brasil, México, India, Nepal o el sudeste asiático. "Hay veces que nos perdemos momentos de la vida por miedo o por pensar que hay límites pero al final los límites nos los estamos poniendo nosotros", explica.

Afirma que "aunque no es fácil para nadie" viajar enriquece tanto al turista como a las personas que se encuentra durante su recorrido. "Cuando viajamos aprendemos cultura, religiones, cómo somos y cómo nos relacionamos con el mundo pero lo más importante es lo que podemos enseñar", ha añadido.