Fernando de Haro, autor de 'El Islam en el siglo XXI': "Confundir Islam con yihadismo es fruto de la ignorancia"

2/09/2017 - 11:12

El periodista Fernando de Haro, autor de 'El Islam en el siglo XXI' (Ediciones Encuentro), ha atribuido al desconocimiento del Islam los ataques a musulmanes y pintadas en mezquitas en España tras los atentados de Barcelona y Cambrils y ha subrayado que "confundir" Islam con terrorismo yihadista es "fruto de la ignorancia".

"La islamofobia es fruto de dos elementos: ignorancia y miedo al otro. Confundir Islam con yihadismo es fruto de la ignorancia", ha precisado De Haro en una entrevista con Europa Press, al tiempo que ha lamentado que "se están levantando muros en la sociedad". "Como tenemos identidades débiles, no pertenencias sólidas, el otro nos da miedo, sea musulmán, cristiano o ateo", ha añadido.

Precisamente, ha indicado que lo peor que le puede pasar a la sociedad española es que los ciudadanos acaben "culpando al Islam" de los atentados de Barcelona y Cambrils (o de los perpetrados en Niza, París o Londres) pues entonces es cuando "los terroristas ganan".

En 'El Islam en el siglo XXI', el periodista se adentra en el mundo del Islam a partir de las conversaciones con el jesuita egipcio Samir Khalil Samir, que ha sido profesor de historia de la cultura árabe y estudios islámicos en la universidad de Saint-Joseph de Beirut, en el Pontificio instituto oriental de Roma y en el Pontificio instituto de estudios árabes e islámicos de Roma.

El libro bucea en las relaciones entre Islam y modernidad, el análisis de ciertos elementos de la religiosidad musulmana, y aborda asimismo el fenómeno de las primaveras árabes, el surgimiento del autodenominado Estado Islámico o la integración de los jóvenes musulmanes europeos de segunda y tercera generación.

Precisamente, una vez diferenciado el Islam del yihadismo, De Haro considera importante precisar que "el Islam también tiene retos por delante" en relación a la modernidad y al contexto europeo. "El reto del Islam es transmitirse en un contexto histórico como el europeo", ha subrayado.

Para explicar este "reto", el periodista se detiene en el perfil de los terroristas --jóvenes, radicalizados por un falso imán con antecedentes penales-- y señala que su vínculo con el verdadero Islam era "escaso o nulo", como en el caso de "los yihadistas que han atentado últimamente en Europa", que se radicalizan ante "un vacío".

En este sentido, el periodista conversa con Samir Khalil en su libro sobre un debate en Francia en el que Olivier Roy sostuvo que el yihadismo europeo no es consecuencia de una pertenencia al Islam sino de un nihilismo que primero se radicaliza y luego proporciona un barniz de islamismo. Después de escuchar a Khalil y Roy, De Haro concluye que este terrorismo "no es una expresión religiosa" sino "un nihilismo que toma como pretexto ciertos pasajes del Islam".

En este contexto, De Haro considera que el desafío del Islam en la Europa del siglo XXI es conseguir "transmitir" y llegar a los jóvenes y que "no se genere ese vacío". "En el choque entre Islam y modernidad, muchas veces la transmisión de la fe no se produce y estos chicos se radicalizan porque su pertenencia al Islam hace mucho tiempo que desapareció. No ha sido un exceso de religión sino una carencia de una verdadera experiencia religiosa lo que les ha radicalizado", puntualiza.

Por otro lado, considera que Europa también tiene el reto de "no privatizar las experiencias religiosas" permitiendo "las diferentes entidades, todas, ya sea islámica, cristiana o laica".