Los informáticos sobrecargan la web del Ministerio de Industria

Si, hay mucha mala intencion a juzgar por la redaccion de la noticia... Eso de poner a los ingenieros en informatica como vandalos que solo quieren fastidiar una web inocente, no cuela.



Si el servidor se ha sobrecargado es o bien porque no tiene capacidad para tanta gente (que pongan un mejor servidor que para algo pagamos tantos impuestos), o bien que el sistema esta mal diseñado (cosa que no me extrañaria porque seguro que ningun ingeniero en informatica esta/ba a cargo del proyecto).



Es logico que la web del Ministerio de Industria se colapse si una parte importante de la ciudadania, preocupada por las acciones de este mismo ministerio, quiera acceder para informarse de que va a ocurrir con su futuro academico y profesional, maxime sabiendo todo lo que han estado haciendo estos ministerios (Industria y el de Educacion) los ultimos años (o mas bien, que no han estado haciendo).



Nuestra reclamacion es legitima, de derecho y justa. O todos iguales o todos diferentes, pero unos si y otros no por artes magicas de algun ministro... NO. No estan tratando con gente con poca formacion a la que se puede engañar. Quizas no nos hayamos movilizado lo suficiente hasta ahora, mea culpa, pero eso va a cambiar como ya se habran dado cuenta.



Definan las competencias de la ingenieria, definan las atribuciones, y terminen de regular esta profesion que al dia de hoy, NO existe en este pais pero si que goza de un gran prestigio internacional... Cosas veredes, Sancho.