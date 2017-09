Desmantelados nueve criaderos ilegales de aves exóticas en Elche con 153 ejemplares

3/09/2017 - 10:37

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado nueve criaderos ilegales de aves exóticas en Elche (Alicante) y se han incautado de un total de 153 ejemplares de dudosa procedencia, entre ellos de especies como yacos de cola roja, guacamayos y diversas clases de loros y cacatúas, protegidas todas ellas por el Convenio CITES, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

ALICANTE, 3 (EUROPA PRESS)

Aun no se ha conseguido determinar una valoración económica de todas las aves intervenidas, pero se calcula que supera con creces las decenas de miles de euros, ya que un solo guacamayo alcanza los mil euros en el mercado ilegal.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Alicante han levantado 89 actas por infracciones administrativas de diversa tipología tras realizar inspecciones en un establecimiento de venta al público y ocho parcelas rústicas particulares del término municipal de Elche con el objetivo de controlar la cría y comercio ilegales de especies protegidas.

En estas inspecciones se ha observado el albergue, cría en cautividad y comercio (venta, donación y transferencia de posesión) de especímenes de especies animales de fauna silvestre exótica, incluidas en los Apéndices I y II del mencionado Convenio CITES.Algunas de estas especies proceden en su origen, incluso, de fuera de los estados miembros de la Comunidad Europea y han sido traídas, principalmente, de las selvas y bosques húmedos de países de América del Sur, debido al "considerable beneficio lucrativo" que produce esta actividad comercial, según las mismas fuentes.

Los agentes se han centrado en esta operación en parcelas rústicas sitas en el término municipal de dicha ciudad, las cuales se encuentran declaradas como "colecciones privadas zoológicas", cuando su actividad parece ser, en realidad, la de criadero de aves exóticas para su comercio.

Entre las 89 infracciones administrativas, encuadradas en diferentes tipos de legislación, figuran no poseer las licencias municipales como criaderos y carecer de los documentos identificativos y de control sanitario; no poseer las autorizaciones de núcleos zoológicos, necesarias para criaderos y no poseer la acreditación de instalaciones, acordes con las condiciones etológicas de los animales existentes.

Asimismo, en materia de CITES e IVA se incluyen por comercio de especímenes incluidas en los Apéndices I y II de CITES, sin cumplir los requisitos para su comercialización, concretamente en cuanto a la identificación con marcas de los individuos y sus preceptivos registros en el SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación de las Exportaciones) de la Dirección Territorial y Provincial de Comercio de Alicante; así como también la no formalización de facturas en las ventas o cesiones onerosas.

Como resultado de estas infracciones, se han decomisado dos loros grises de cola roja o yacos (Psittacus erithacus) y un guacamayo azulamarillo (Ara ararauna), que han sido depositados en el Zoo Safari de Elche, por estar incluidas estas especies en el Apéndice I del Convenio CITES y conllevar, por tanto, un mayor grado de protección.

También han sido intervenidos un total de 150 especímenes, entre los que destacan cacatúas blancas, cacatúas rosas, cacatúas incas, cotorras de cabeza azul, agapornis, loros meyer, loros rojos y verdes del Macao, entre otras.

Estas últimas clases de aves son todas pertenecientes al Apéndice II del Convenio CITES, las cuales tienen un grado algo menor de protección, por lo que han quedado bajo custodia provisional de los infractores denunciados, a disposición de la Administración competente (Aduanas).