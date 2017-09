Tve defiende que se use el argumentario de un partido como una fuente más, "no como modelo"

El director de Informativos de TVE, José Antonio Álvarez Gundín, defendió hoy el empleo de los argumentarios de los partidos como un "elemento más", "no como modelo", para elaborar una noticia "equilibrada".

Durante la presentación de la nueva temporada de los informativos de la cadena pública, a Gundín se le preguntó por el comunicado difundido este lunes por el Consejo de Informativos de TVE en el que se pide el cese de la directora de Contenidos, Carmen Sastre.

El Consejo ha remitido un informe al Consejo de Administración de RTVE y a los portavoces de la Comisión de Control de RTVE en el que se documenta, según su versión, cómo dicha directiva "utilizó los telediarios para difundir el 'argumentario' del Partido Popular en la cobertura de la declaración como testigo del presidente del Gobierno ante la Audiencia Nacional por el llamado 'caso Gürtel'".

Gundín dijo que a él, igual que a las redacciones de otros medios, llegan argumentarios de los partidos e instituciones "y en la medida en que contienen información y la visión de un partido, naturalmente tienen que ponerse en conocimiento de los redactores para que tengan toda la visión al respecto y puedan dar una información equilibrada y balanceada".

Pero eso no significa "que se le dé al redactor para que lo use como modelo. Lo niego absolutamente. Es un elemento más, un componente más para elaborar la información, porque normalmente una información no se elabora sobre una sola fuente, sino varias, entre ellas, naturalmente, los comunicados o los argumentarios de partidos e instituciones. Es lógico. Pero no se dan instrucciones ni indicaciones, para nada".

EDITOR CON PERFIL "JUVENIL"

Al responsable de los Informativos de TVE también se le interpeló por el reciente cese de José Luis Regalado como editor de 'La 2 Noticias'. Dijo que el informativo de La 2 tiene una audiencia eminentemente "juvenil" y se busca "subrayar" ese enfoque con el "perfil" de la nueva editora nombrada, María José Ramudo, una veterana de la cadena pública conocida en décadas pasadas por su labor como corresponsal. "No considero que haya que dramatizar", remarcó Gundín, "es un cambio que hay que verlo con normalidad".

En la rueda de prensa estaban los principales presentadores de informativos de TVE, entre ellos la conductora de 'La 2 Noticias', Mara Torres. Preguntada por el cese de Regalado, dijo que el equipo se enteró de la sustitución el pasado jueves. "Es el quinto cambio en once años. Ahora tenemos un nuevo reto, que afrontaremos con rigor e independencia", afirmó.

Gundín agregó tras las palabras de Mara Torres que el cambio de editor hay que verlo con "normalidad", igual que el de los cinco predecesores que refirió Torres. Gundín aclaró que piensa contar en el futuro "con un editor tan experimentado como José Luis Regalado".

SENTENCIAS, NO OPINIONES

Sobre las quejas reiteradas del Consejo de Informativos contra la manipulación en TVE, Gundín dijo que no está de acuerdo con la mayoría de los dictámenes de este organismo, y él se queda "no con una opinión, sino con las sentencias", todas a favor, que han emitido los tribunales o la Junta Electoral ante cada denuncia de falta de independencia dirigida contra la cadena pública en los últimos años.

Otra queja periódica del Consejo de Informativos es que en la etapa del PP se ha formado una "redacción paralela" en TVE. Gundín lo desmiente igualmente: "Por supuesto que no existe esa redacción paralela. Existe una redacción. Calificar a cualquier compañero de eso es impropio e injusto".

El director de Informativos se congratuló hoy por el liderazgo de los Informativos de TVE en los últimos 12 meses, que han sido los más vistos, con una cuota media del 14,5% y 2.207.000 espectadores, sumando la emisión simultánea en La 1 y el 24 horas.

A la vista de este liderazgo, Gundín dijo que este nuevo curso es razonable que apuesten por la continuidad en la mayoría de presentadores y editores. "Sería ilógico cambiar el rumbo o los equipos que tan magníficos resultados están dando", indicó Gundín.

