Los técnicos del avión siniestrado declaran ho haber consultado el manual

A ver, no mezclemos. El manual de mantenimiento se usa para solucionar averias, cambiar elemento e inspecciones. La MEL, te indica con que equipos pueden estar inutilizados. Si surge una averia, el primer sitio que se mira es la MEL, y se ve si puede o no volar con esa averia. En este caso SI se podia. Pues no deben de consultar mas manuales, ya que el fabricante ha estudiado que quitando ese sistema no afecta a ningun otro. En caso de que no pudiese volar con esa averia, entonces se baja al pasaje y se ponen con el manual de mantenimiento para solucionar la averia. Pero en este caso, como digo no es necesario, ya que no influye en la seguridad. El accidente no ocurrio por desconectar este fusible.