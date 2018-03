La familia Alba acapara las páginas de las revistas del corazón

12/11/2008 - 17:10

La familia Alba es, desde hace semanas, la protagonista de las portadas de las revistas del corazón. La matriarca se encuentra embarcada en un largo viaje con su 'amigo' Alfonso Díez por Italia, mientras en españa sus hijos continúan desaprobando la actitud de su madre. Entre ellos está Eugenia Martínez de Irujo, quien, según 'Lecturas', ha tenido que postponer su boda con el presentador Gonzalo Miró para complacer a la Duquesa que no ve con simpatía a su futuro yerno. Quizás por eso Miró se ha manifestado en contra de la actitud de Cayetana de Alba en el programa en el que trabaja, una actitud que se le reprochó, aunque él aclara: "Opiné sobre el noviazgo de la duquesa porque pensé que era lo más honesto que podía hacer".

MADRID, (OTR/PRESS)

"No tiene mucho sentido que pregunte sobre ese tema a alguien cuando todo el mundo sabe que yo conozco la respuesta prefectamente. Me pareció que hacer eso era tomar el pelo a los espectadores y por ello decidí hablar sobre este asunto sin que nadie me preguntara", comenta Gonzalo a los periodistas sobre su atuación el televisión. Sin embargo, el hijo de la directora Pilar Miró no quiso hacer comentario alguno sobre su futuro enlace con la duquesa de Montoro, que, según varios periodistas, estaría preparándose para el mes de abril de 2009. "En abril llueve mucho", se limitó a decir ante las insistentes preguntas.

Y es que según las publicaciones fue Eugenia quien decidió no anunciar la boda ante el disgusto que podría ocasionar a su madre, ya que las relacione entre ella y Gonzalo están peor que nunca después de las mencionadas declaraciones del presentador de Cuatro. La propia jefa de la casa de Alba fue quien pidió a su hija, explica 'Semana', que no diera el paso y, al parecer, ésta le hizo caso por el momento. Es la única que se ha visto con su madre desde que comenzó su polémica amistad con Alfonso Díez, pero a pesar de su apoyo, Cayetana no quiere que se case.

Todas estas conversaciones entre madre e hija han tenido que hacerse desde la distancia, ya que la Duquesa se encuentra en Italia de vacaciones con su novio. Ya llevan una semana recorriendo pequeños pueblos y grandes ciudades del país. Han visitado lugares emblemáticos en donde han estado acompañados por un 'séquito' de cinco personas que ayudan a Cayetana con la silla de ruedas, mientras Alfonso se dedica a entrar en las tiendas y a sacar fotos de los lugares que visitan.

Esta actitud del funcionario ha sido muy criticada y ha creado mayor disgusto entre los hijos de la duquesa, que siguen pensando que Alfonso Díez se esta aprovechando del dinero y de la posición de su madre. Sin embargo, ajena a las críticas, Cayetana se muestra encantada con su nueva compañía e incluso ha demostrado a sus hijos que, digan lo que digan, sus sentimientos por Alfonso van en serio. Así lo destaca '¡Hola!', asegurando que la Duquesa se ha quitado todos los anillos que antes llevaba en sus manos y ahora sólo luce el que le ha regalado su 'amigo'. Se trata de dos alianzas unidas simbólicamente por una piedra.

BLANCA MARTÍNEZ DE IRUJO Y JULIO APARICIO

Mientras, la sobrina de Cayetana, Blanca Martínez de Irujo, que hasta hace poco estaba sentimentalmente unida a Francisco Rivera, ex marido de Eugenia, es noticia por haber iniciado una nueva relación, además, con otro torero que no es otro que Julio Aparicio. Según publica 'Diez Minutos', la pareja pasó junta la tarde y después acudió a cenar a un conocido restaurante en donde permanecieron durante cinco horas y en donde fueron fotografiados en actitud cariñosa.

Al parecer, a pesar de que uno de los handicap que Blanca veía en Francisco era su vida como torero, ha decidido probar suerte de nuevo con otro diestro, considerado hasta ahora como uno de los solteros de oro del mundo del toreo.