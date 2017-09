Víctimas y automovilistas piden más medidas para que el descenso de muertes no sea puntual

5/09/2017 - 19:04

Víctimas de tráfico y automovilistas creen que hay que poner en marcha más medidas en materia de seguridad vial para que el descenso registrado de víctimas mortales durante los meses de julio y agosto no sea puntual sino que se mantenga en el tiempo.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Concretamente, las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han valorado las campañas de concienciación de la DGT. "Parece que están dando sus frutos y esperemos que siga así", ha señalado a Europa Press la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, que ha atribuido este descenso a las campañas de la DGT, en las que, en su opinión, el organismo de Tráfico, pone "sobre la mesa" cuáles son las "graves consecuencias" de cometer determinado tipo de imprudencias y delitos.

Para Novella, estas cifras suponen recuperar la tendencia descendente de los últimos años. "Es la tónica descendente que llevamos en los últimos años, solo que en los dos últimos parecía que se estaba cambiando esa tónica y estaba habiendo más número de víctimas mortales y lesionados graves, ahora parece que estamos volviendo a la tónica anterior", valora.

A pesar de este descenso en verano --que también se da por el momento en el acumulado del año, que suma 775 fallecidos, 23 menos que en el mismo periodo del año pasado--, Novella incide en que el "objetivo final" es contabilizar "cero víctimas" y para ello insiste en desarrollar nuevas medidas. "Empezando por la Seguridad Vial como asignatura curricular desde infantil a primaria, hasta la reforma del Código Penal", resume.

Del mismo modo, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (Asociación DIA), Francisco Canes, ha atribuido estas "buenas" cifras a la "buena labor" de la DGT y a sus campañas, que a su vez, han provocado, a su juicio, que la gente tenga "más prudencia".

"Los mensajes de la DGT han calado a los conductores. Ha sido por una serie de elementos, sobre todo el tema de ciclistas, estas campañas, que han hecho que la seguridad vial tenga más presencia en los medios", ha señalado a Europa Press el presidente de la entidad, que aunque afirma que estas campañas son sólo "anuncios", indica que si el resultado es "bueno", para las asociaciones de víctimas, el medio también es "bueno".

Canes ha valorado positivamente las cifras de siniestralidad de este verano, además "teniendo en cuenta, sobre todo, que desde la DGT no se ha aumentado el presupuesto y no se ha hecho mucho en vigilancia". Por este motivo, Canes subraya que "hay que ser justos" y destacar la labor del organismo cuando las cifras no son negativas. "En su justa medida hay que valorar lo que hace, en nuestra opinión es poco, pero no por falta de voluntad, sino por falta de herramientas", añade. A pesar de los elogios, Canes ha criticado a Tráfico por ir "a golpe de susto", pues dice que las campañas han tenido incidencia en la población cuando aumentó la siniestralidad de ciclistas.

Igualmente, el presidente de Asociación DIA espera que esta disminución no se convierta en algo puntual: "Esperemos que lo que esté pasando este año, aunque sea en un pequeño porcentaje cuando terminemos el año, podamos hablar, no sólo de que es un año especial, sino de que retomamos una senda de disminución", ha concluido.

¿CAMBIO DE TENDENCIA?

Por otro lado, el asesor de Pons Seguridad Vial, Ramón Ledesma, cree que España, al igual que el resto de países europeos, "está sumido en una tarifa plana de siniestralidad desde hace varios años". "Sólo descensos anuales superiores al 5% anual pueden considerarse cambio de tendencia", incide.

No obstante, aplaude la labor del Gobierno durante este verano. "Ha movido una ficha que, afectando a un colectivo, el ciclista, comienza a generar el verdadero mensaje que hay que trabajar en los próximos años: protección a la coexistencia en la calzada". En este sentido, dice que la estrategia de la DGT sobre las 'Rutas ciclistas protegidas' "da en el clavo". "Es un inicio. Es una campaña. Un cambio normativo en esta línea consolidará el cambio", concluye.

EL ESCALONAMIENTO EN EL RETORNO

Asociaciones de automovilistas como Automovilistas Europeos Asociados (AEA), atribuye a otro factor el descenso de fallecidos en carretera durante julio y agosto, como es el escalonamiento en los desplazamientos, sobre todo de la Operación Retorno, que abarcó de jueves, 31 de agosto, a domingo, día 3 de septiembre.

"Esa reducción está motivada por la vuelta escalonada que se ha producido, que ha acabado en jueves y no en fin de semana", indica en declaraciones a Europa Press el presidente de AEA, Mario Arnaldo, que indica que del 28 al 31 de agosto del año pasado hubo 15 muertos, cuando este año ha habido la mitad.

A su juicio, este descenso "obedece más a una cuestión aleatoria" antes que a una consecuencia de aplicar medidas concretas. "Tanto en el hecho negativo como en el positivo es aleatorio", agrega, al tiempo que destaca que el Ministerio del Interior, que ha presentado el balance de siniestralidad de la época estival este martes, "no ha podido identificar exactamente qué ha provocado esa reducción".

Así, Arnaldo no ve que este descenso signifique que la tendencia se haya estabilizado o cambiado y ha abogado por aumentar la inversión en carreteras y en acelerar los planes de renovación del parque automovilístico. Asimismo, indica que tampoco percibe una "mayor concienciación" por parte de los conductores y que las campañas de la DGT no han "influido" en la ciudadanía.