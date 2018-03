Universidad. botín aboga por mantener el gasto en educación en espana en tiempos de crisis

12/11/2008 - 18:32

- Durante la renovación de un convenio entre la Universidad de Navarra y el Banco Santander MADRID/PAMPLONA, 12 (SERVIMEDIA) El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, abogó hoy por mantener el gasto de educación en España, durante la renovación en Pamplona de un convenio con la Universidad de Navarra que amplía las becas que reciben los estudiantes a través del Programa de Movilidad Internacional Virrey Palafox.

"No debemos reducir la inversión en educación en España" porque "en momentos económicos tan complejos como los que atravesamos es cuando hay que decir con claridad que la sociedad española no podrá hacer frente a los retos que nos plantea la creciente globalización de la sociedad del conocimiento, si no contamos con un mayor protagonismo de la universidad y de sus investigadores", dijo Botín.

Además, el presidente del Santander explicó que "esto requiere necesariamente aunar esfuerzos y voluntades para seguir mejorando la calidad de nuestra educación superior y de nuestras universidades", según afirma la entidad financiera en un comunicado.

Finalmente, Botín dijo que los recursos públicos y privados destinados a la educación superior "no deben considerarse como un gasto y por tanto, estar sujetos a vaivenes presupuestarios".

El rector de la Universidad Pública de Navarra, Julio Lafuente López, suscribió con Botín un acuerdo que renueva la colaboración que mantienen ambas instituciones desde 1999, y que amplía las becas que reciben los estudiantes a través del Programa de Movilidad Internacional Virrey Palafox.

Estas ayudas permiten a los estudiantes seguir un programa de estudios con estancias de nueve meses en universidades latinoamericanas. La cuantía máxima de cada beca, que se destinará a cubrir gastos de matrícula, manutención, alojamiento o traslado, será de 2.700 euros.

(SERVIMEDIA) 12-NOV-2008 EBG/mfg