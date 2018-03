Jennifer Aniston critica la actitud de Angelina Jolie en la revista Vogue

12/11/2008 - 18:34

LOS ANGELES, (Reuters) En los tres años que han pasado desde que finalizara el matrimonio de los actores Brad Pitt y Jennifer Aniston, la ex estrella de 'Friends' apenas ha hablado sobre la ruptura y la mujer que le robó el corazón a Pitt, Angelina Jolie.

En una entrevista para la edición de diciembre de la revista Vogue, Aniston finalmente habló sobre la separación y sobre la actriz ganadora del Oscar, que ahora es la compañera de Pitt.

Aniston dijo que la forma en la que Jolie le reveló los detalles de su relación con la estrella de 'Ocean's Eleven', fueron "desagradables".

Jennifer Aniston, de 39 años, comentó a Vogue que Jolie no debió informarle de detalles sobre su relación con Pitt en el set del filme 'Mr. & Mrs. Smith' (2005), cuando Aniston y Pitt todavía eran pareja. Esos datos fueron revelados por Jolie en una entrevista con Vogue en el año 2007.

"Salieron cosas impresas sobre una época en la que yo no sabía lo que estaba pasando", comentó la actriz. "Dijo que no podía esperar para ir a trabajar todos los días, eso fue realmente desagradable", añadió Aniston.

Aniston y Pitt se divorciaron en agosto del 2005 tras anunciar su separación en enero de ese año.

Pitt y Jolie tienen tres hijos biológicos y otros tres adoptivos y participan en causas humanitarias. Juntos se han transformado en una de las parejas más influyentes de Hollywood.

Aniston también es una figura importante en Hollywood. Ella participó en la exitosa serie de televisión 'Friends' y en el año 2002 obtuvo un premio Emmy por su trabajo en dicha serie.

La actriz, además, ha participado en películas como 'Friends with Money' y 'Marley and Me', la cual será estrenada próximamente.

En la entrevista con Vogue, Aniston dijo que todavía habla con Pitt y que ocasionalmente se "mandan saludos amables y buenos deseos".

"No tengo más que admiración por él (...) Estoy orgullosa de él", comentó la artista, agregando que el divorcio "no fue tan malo".

"Al final tuvimos una separación amigable. No fue malo u odioso o todas esas cosas que inventaron los medios de comunicación (...) No pasó eso, sino que el matrimonio no resultó", concluyó Aniston.