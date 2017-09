La expareja de Juana Rivas denuncia la ley de violencia de género española por "vulnerar sus derechos"

Pues todo mi apoyo a este hombre a su agobado, pero sólo una súplica que les hago: Por favor, que las indemnizaciones que esa presidente de comunidad autónoma y esas parlamentarias, e incluso el presidente del gobierno tengan que pagarle, que sea obligatoriamente de sus respectivos bolsillos y no del erario público. No es por no pagar ni parte (que también), es porque si no es de su bolsillo, no les va a doler lo más mínimo.