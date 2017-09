Tráfico. el race pide al gobierno campañas de concienciación para reducir las muertes y los heridos en carretera

6/09/2017 - 12:25

El Real Automóvil Club de España (RACE) pidió este miércoles al Gobierno que realice campañas para "concienciar a los conductores" de buenas prácticas en carretera y reducir así "las muertes y heridos". En este sentido, apuntó que las campañas deben ir dirigidas "a cuestiones que dependan más del conductor".

Según el portavoz de RACE y doctor en Seguridad Vial, Antonio Lucas, las campañas "tienen que ir dirigidas también a cuestiones más concretas, como por ejemplo a la fatiga o la somnolencia o ponerse el cinturón de seguridad..., es decir no tanto al control o a la sanción sino a cuestiones que dependen más del conductor".

"No nos pueden sancionar por no parar a descansar, pero el conductor debe estar concienciado de que si no lo hace, aumenta el riesgo de sufrir un accidente", señaló.

A pesar de la reducción de "la mortalidad durante los meses de verano" en un 12% con respecto a las mismas fechas del año pasado, "existe un distribucion muy desigual en cuanto a donde se producen estos accidentes", señaló Antonio Lucas en declaraciones a Servimedia.

"En Madrid, Cataluña, Extremadura, Cantabria, Andalucía... sí que ha aumentado la siniestralidad, por lo tanto, aparte de las campañas de concienciación que se han endurecido en los últimos meses y que creemos que si se han concienciado, aún queda mucho por hacer: mejorar las infraestructuras, mejorar los sistemas de retención...".

Mostrar a las personas las consecuencias de los accidentes "puede ayudar a concienciar ya que tipo de campañas inciden mucho en 'lo que puede pasar'".

"El Estado debe ser partícipe de esto", según señaló Lucas, y debe "enfocar la seguridad vial como una cuestión de Estado, volver a poner la seguridad vial en lo más alto de las prioridades del Estado. Esto es lo que puede hacer que la sociedad vuelva a percibir la seguridad vial como un problema".

"Yo trato de explicar las causas del problema y transmitirlas para que el usuario se conciencie. Nadie te puede multar por llevar mal el reposacabezas, sin embargo, el 95 por ciento de las lesiones cervicales en accidentes de tráfico se producen por no llevar correctamente el reposacabezas. Esto forma parte de la seguridad pasiva del vehículo. No solo es la norma, no solo el reglamento, hay muchas acciones que el conductor debe percibirlas como un acto de responsabilidad", concluyó Lucas.

