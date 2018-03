Intermon oxfam califica de "inadmisible" que espana financie la nueva cúpula de la onu con dinero del fad

12/11/2008 - 19:07

MADRID, 12 (SERVIMEDIA) Verónica Hernández, la responsable de la campaña Servicios Sociales Básicos de Intermon Oxfam, considera "inadmisible y alarmante" que España utilice el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para pagar la nueva cúpula del edificio de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza), decorada por el artista mallorquín Miquel Barceló, "Este hecho no hace si no evidenciar las deficiencias del FAD, especialmente en lo que se refiere a la transparencia y verdadera orientación del mismo, en demasiadas ocasiones utilizado como apoyo a la internacionalización de empresas españolas en países no prioritarios para el desarrollo, o, como en este caso, como cajón de emergencia para financiar proyectos que no se pueden financiar de otra forma, desviando esos fondos de la lucha contra la pobreza", dijo Verónica Hernández a través de un comunicado.

A su juicio, el Gobierno "debe presentar de forma inmediata en el Congreso la reforma de este instrumento" de ayuda al desarrollo, y también tiene que "separar definitivamente lo que es ayuda al desarrollo de otras partidas que sirven para apoyar la internacionalización de las empresas españolas".

Asimismo, esta responsable de Intermon Oxfam agregó que hay que garantizar que estas últimas no computen, en ningún caso, como ayuda al desarrollo.

