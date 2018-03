Los universitarios madrileños se suman a la huelga general contra el Plan Bolonia

Esparaña se tiene que modernizar, si. Pero como ese cambio no venga de las escuelas e institutos MUY MAL VAMOS. El sistema europeo es como es porque también hay un sistema diferente en los colegios.



Yo estuve un año con una beca Erasmus en Escocia y esa gente no va a clase. Yo tenia 5 asignaturas durante el curso y era de las que más asignaturas tenía. Tenía tenía 3 asignaturas con 3 horas de clase a la semana cada una (y eran idiomas, Francés básico, Italiano nivel medio y Ruso) y tenían una clase de gramática, una de traducción y otra de hablar. Punto. 3 horas. Yo aquí en la universidad en primero de Ruso tenía 6 horas a la semana a parte de las de traducción. Tienes que hacer muchísimo trabajo individual. En algunas clases cuenta y en otras no. El problema que veo con eso es la falta de costumbre que tenemos desde el colegio. Implantar ese método en la universidad sin preparar bien desde pequeños no va a surtir efecto. Va a ser un desastre.



Luego tienen una pasada de vacaciones. Las mismas prácticamente que aquí en Navidad. Un mes más o menos de vacaciones de primavera (durante marzo) y los exámenes acaban en mayo. Los exámenes de "septiembre" son a final de agosto pero si no te queda nada tienes de vacaciones junio, julio, agosto y mitad de septiembre. Yo llegue el 11 de septiembre a la universidad y tuve una semana de reuniones de acogida y festitas para los extranjeros. Y después de eso vas y haces la matrícula. Empiezas las clases prácticamente en octubre.