Puxeu reitera que no se ha abierto ningún debate "de momento" sobre un posible trasvase Tajo-Segura desde Valdecañas

12/11/2008 - 19:27

El secretario de Estado de Medio Rural y Agua del MARM, Josep Puxeu, señaló hoy que no se ha abierto "ningún" debate "de momento" al respecto de un trasvase del Tajo al Segura desde el embalse extremeño de Valdecañas.

MÉRIDA, 12 (EUROPA PRESS)

Según explicó Puxeu, actualmente hay una discusión "importante" en el ámbito parlamentario en relación al Estatuto de la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha que "en estos momentos es el trámite que hay encima de la mesa".

Preguntado por los medios de comunicación sobre este asunto momentos antes de la inauguración del Congreso Ibérico de Desarrollo Rural Sostenible que se celebra en Mérida, explicó que, en cuanto a planificación hidrológica hay "planes de cuenca" en los que se está "avanzando y trabajando" y agregó que "es cierto que esto va a generar una serie de demandas" que se deben atender "con soluciones diversas y complejas".

Al respecto indicó que la recuperación y reutilización de aguas y la buena utilización en las redes de distribución urbana y en las modernizaciones de regadío son "políticas imprescindibles". Además, dijo que para adecuarse a la directiva marco del agua hay que cumplir con todo el programa de calidad del agua, en cuanto a saneamiento y depuración, y añadió que "muy especialmente" en Red Natura 2000 el Gobierno central va a "invertir y fuerte" en Extremadura y en toda España.

Al margen de esto, agregó el secretario de Estado de Medio Rural y Agua que "hay una serie de carencias que hay que suplirlas" y apuntó que en el caso español se han suplido algunas con trasvases y también con una apuesta "muy decidida" en la línea de costa por la desalación, por lo que, según dijo, esta legislatura finalizará "probablemente" con cerca de 600 u 800 hectómetros de agua de salado.

"Esa es la situación que hay en este momento", insistió al tiempo que aseguró que "no se deja de trabajar" para buscar soluciones, "como es la obligación de todo gobierno para resolver los problemas de los ciudadanos, pero a partir de las diversas soluciones y de la planificación".

En cuanto a un posible trasvase del Tajo al Segura desde el embalse de Valdecañas, señaló que no sólo agradece sino que comparte "muchos de los aspectos" defendidos por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, respecto a este tema.

"No sólo que agradezco sino que comparto muchos de los aspectos", añadió, al tiempo que precisó que "no se ha abierto ningún debate como él -- Fernández Vara --, bien ha dicho" y como el propio secretario de Estado dijo que ha "reiterado en sede parlamentaria". Así, insistió en que "no se ha abierto ningún debate de momento" al respecto de esta infraestructura.