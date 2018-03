La congde no cree "relevante" que la cúpula de la onu se financie con el fad

12/11/2008 - 19:31

- Porque no computa como ayuda al desarrollo MADRID, 12 (SERVIMEDIA) El presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (Congde), José María Medina, no considera "relevante" que la nueva cúpula de la ONU se financie con dinero del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), pues es un proyecto que, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, no computa como ayuda al desarrollo.

"Este tipo de colaboración que pueda tener el Gobierno de España con Naciones Unidas, aunque lo hayan hecho con cargo al FAD no puede computar como ayuda al desarrollo", dijo Medina, para quien "a efectos de la cooperación internacional al desarrollo, no es relevante, porque el Gobierno tiene unos compromisos dentro de la ayuda al desarrollo y ésto no entra dentro de ese compromiso".

En este sentido, recordó que la Congde velará por que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cumpla con los compromisos adquiridos en pro de la cooperación internacional, como es alcanzar el 0,7% del PIB en 2012 para el desarrollo.

