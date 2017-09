El Papa a su llegada a Colombia: "Sigan adelante. No se dejen robar la alegría ni la esperanza"

7/09/2017 - 1:34

El Papa Francisco ha pedido a los colombianos de forma reiterada que "sigan adelante" a su llegada a Colombia para realizar una visita de cuatro días. En sus primeras palabras tras aterrizar en Bogotá, el Pontífice también les ha pedido que "no se dejen robar la alegría ni la esperanza".

ROMA, 7 (EUROPA PRESS)

El Pontífice ha sido recibido por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su esposa, y tras saludar a los presentes en el aeródromo se ha trasladado en papamovil a la Nunciatura apostólica en un trayecto hasta el que se han acercado cientos de colombianos para saludarle.

"Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho, por el camino que se han animado a realizar. Eso se llama liderazgo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes, cuando vienen engañados y se equivocan, se levantan, son héroes y van adelante. Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante así. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así", ha dicho Francisco en un breve saludo a la llegada a la Nunciatura.

Tras escuchar un rap cantado por un grupo de jóvenes colombianos y recibir varios obsequios, el Papa ha agradecido la "valentía" y el "coraje" y ha instado de nuevo a los presentes a no dejarse robar la alegría ni la esperanza.