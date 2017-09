El Papa se reúne hoy con obispos venezolanos en Colombia

7/09/2017 - 12:47

El Papa mantendrá este jueves 7 de septiembre una reunión con un grupo de obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) durante su viaje apostólico a Colombia, según ha confirmado la CEV.

ROMA, 7 (EUROPA PRESS)

El encuentro será tras la misa que oficiará en el Parque Simón Bolívar de Bogotá (Colombia) prevista en torno a las 16.30 (23:30 hora de España). El portavoz del Vaticano, Greg Burke, había negado que estuviera previsto este encuentro, pero a pocas horas de la llegada de Francisco a Colombia la CEV confirmó la reunión.

El Papa Francisco llegó este miércoles a Colombia para realizar una visita de cuatro días, donde fue recibido por el presidente del país, Juan Manuel Santos, y su esposa, así como por miles de fieles que se acercaron a saludarle durante su recorrido en papamovil hasta la Nunciatura. Allí, pronunció sus primeras palabras: "Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho, por el camino que se han animado a realizar. Eso se llama liderazgo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes, cuando vienen engañados y se equivocan, se levantan, son héroes y van adelante".

"Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante así. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así", añadió.

El Pontífice tiene previsto reunirse con el presidente Santos este mismo miércoles así como con los obispos colombianos y celebrar una misa en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Tras la celebración, se producirá la reunión con los prelados venezolanos, que no estaba inicialmente prevista en la agenda.