Carmen Vela propone "arreglar" relaciones diplomáticas para buscar "soluciones globales" al cambio climático

7/09/2017 - 13:08

La secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, propone "establecer nuevas relaciones diplomáticas y arreglar aquellas que, por alguna circunstancia, se han deteriorado" para buscar "soluciones globales" a "problemas" actuales como el cambio climático.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Ninguno de ustedes podrá imaginar una política de cambio climático sin la presencia de la ciencia, la investigación y la tecnología", ha señalado este jueves, 7 de septiembre, durante la apertura de una sesión abierta al público en la que se ha hablado sobre la Diplomacia Científica y sus perspectivas de futuro, jornada que se ha celebrado en la Fundación Ramón Areces en Madrid, en el marco de la III Reunión de Diplomacia Científica.

Durante su intervención, Vela ha dado una "pincelada" sobre cuál es la situación del sistema científico en España y de lo que puede ofrecer al mundo. Aunque ha reconocido que este es aún "muy joven", ha recalcado que el país se mantiene en la décima posición a nivel mundial en cuanto a investigación y a número de publicaciones científicas gracias al "sufrimiento" y al "trabajo" de los investigadores españoles.

"Tenemos un sistema que ha sufrido en los últimos años los avatares de la crisis económica", ha justificado Vela, al tiempo que ha lamentado que "todavía la innovación nos persigue". "Tenemos un problema estructural porque todavía nuestras empresas no están dando a la investigación e innovación la dedicación y recursos que todos necesitaríamos", ha incidido.

Para la secretaria de Estado, las cifras en investigación demuestran "cuán eficaz" es el sistema científico español. Según expone, España es responsable del 1% del presupuesto mundial en I+D+i, un 7% de todos los científicos en el mundo son españoles, y el país es responsable del 6,5% de las publicaciones mundiales con más impacto y del 7,7% de las colaboraciones internacionales.

Asimismo, ha destacado que España es el primer país en coordinación de proyectos (15%) y el primero de Europa en algunas iniciativas, ocupando así la cuarta posición del continente, por delante de países como Reino Unido, Alemania, Francia, y adelantando a países con "tradición científica" como Holanda e Italia.

"Lejos de la autocomplaciencia, hay que poner en valor estos resultados para, sobre ellos, seguir creciendo, y seguir creciendo en diplomacia científica y en reconocimiento, creo que con estos datos podemos ser valedores de lo que queremos hacer", ha reclamado la secretaria de Estado, que también ha pedido que haya colaboración multilateral.

"Queremos favorecer la movilidad del talento, estar cerca de nuestros investigadores que están fuera de nuestras fronteras y aprender de ellos, que mucho es lo que saben", ha apuntado.

"No permitáis que nos digan que trabajamos mal, que no somos eficientes, que somos una política de gasto, porque no es así", ha defendido Vela, no sin reconocer que queda "muchísimo" por hacer.

En este sentido, ha insistido en que el objetivo sigue siendo alcanzar una inversión en ciencia del 2% del PIB, pues asegura que actualmente la inversión se sitúa en el 1,22%. "No es sencillo, pero los pasos que estamos dando los estamos dando bien, porque Europa nos lo reconoce", ha subrayado.

"Para competir en Europa hay que ser entre bueno y muy bueno, y nuestros investigadores y tecnólogos lo están haciendo y bien", ha alabado la secretaria de Estado.

"LOS MUROS NO SIRVEN PARA AVANZAR"

Vela ha estado acompañada del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas; y el director de la Fundación Ramón Areces, Raimundo Pérez-Hernández y Torra.

Por su parte, García Casas ha reivindicado el papel de la ciencia y la innovación para hacer frente a "auténticos desafíos" de la era actual de la globalización, como el terrorismo, delitos cibernéticos, crimen organizado, migraciones masivas o conflictos bélicos, temas que dan una "sensación de miedo y de haber perdido el control".

"Conviene no cometer los mismos errores, el proteccionismo no protege y que los muros sean físicos o ideológicos no sirven para avanzar hacia el futuro, no son soluciones", ha señalado el secretario de Estado que, al igual que Vela, ha incidido en el fomento de la cooperación público-privada y multilateral.