Los clubes de rugby tiene cada año más jugadores con síndrome de Down, lo que fomenta su inclusión, según Down España

7/09/2017 - 17:28

El rugby se está posicionando como "el mejor deporte para fomentar la inclusión" de las personas con síndrome Down, según ha señalado este jueves 7 de septiembre la organización Down España, que ha asegurado que los equipos que apuestan por incluirles en sus filas "está creciendo en España cada año".

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Entre estos equipos, se encuentran la Asociación Deportiva de Ingenieros Industriales de Las Rozas Rugby (Madrid), el San Isidro Rugby Club (Madrid), el VRAC Quesos Entrepinares (Valladolid), el Escor Gaztedi Rugby Taldea (Vitoria) o el Clan Espurna Cullera (Valencia).

Para Down España, el rugby se ha convertido en "una magnifica plataforma no sólo para fomentar el deporte entre las personas con síndrome de Down, sino para impulsar la propia inclusión del colectivo", que este año ha sido reforzado con el 'Torneo Internacional de Rugby Inclusivo' que se celebró en Vitoria del 21 al 25 de agosto.

Según han explicado, no sólo practican el deporte en los entrenamientos, sino que también participan activamente en los partidos y actividades de su equipo, "siempre con el apoyo total de sus respectivos clubes, que entienden que este es un deporte en equipo y que sus plantillas se enriquecen en la medida en que se componen de personas con características distintas", han continuado.

Mientras que las ventajas físicas y emocionales, como de autoestima, que generan este deporte son "altamente recomendables" para las personas con síndrome de Down, que "podrán mejorar la coordinación general, la postura corporal, la orientación espacial, la fuerza, resistencia, flexibilidad y tono muscular, y mejorarán progresivamente sus capacidades de aprendizaje", según han añadido.

UNA GUÍA PARA FACILITAR LA INCLUSIÓN

Para continuar fomentando este deporte, Down España ha lanzado, en colaboración con Fundación Sanitas, la publicación 'Rugby inclusivo - Guía de iniciación para entrenadores', pensada para clubes de rugby y destinada a facilitar la incorporación de jugadores con síndrome de Down desde edades tempranas.

Asimismo, Down España trabaja en la Cátedra de Estudios sobre Deporte Inclusivo, una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte-INEF de la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Sanitas, con el objetivo de fomentar la iniciación y la promoción deportiva en personas con discapacidad, como vía para llevar una vida más sana, de calidad e integrada en la sociedad.