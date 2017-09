El Papa insiste a los jóvenes colombianos que no se dejen robar la alegría ni la esperanza

7/09/2017 - 19:13

El Papa ha llegado a Colombia donde tiene previsto pronunciar 12 discursos, pero hasta ahora sus improvisaciones las ha dedicado a los jóvenes, a los que tanto a su llegada el miércoles como este mismo jueves insiste en una idea, que no se dejen robar la alegría ni la esperanza.

ROMA, 7 (EUROPA PRESS)

Así, el Pontífice se ha dirigido este jueves a los jóvenes que le esperaban con bailes y regalos en la plaza de Bolívar en Bogota para recibir su bendición que no se dejen "robar la alegría y la esperanza" al tiempo que les ha instado a dejar atrás viejos resentimientos que "enferman el alma".

"¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar?", se ha preguntado el Papa. "¡La alegría y la esperanza¡", han contestado al unísono los jóvenes que le han ovacionado en varias ocasiones.

"Durante estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importante: que Dios nos ama con amor de padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz. Aquella paz que es auténtica y duradera", ha declarado el Papa. Así les ha animado a trasmitir a la sociedad "la esperanza juvenil que siempre está dispuesta a dar a los demás una segunda chance".

Francisco ya se había dirigido a los jóvenes colombianos a su llegada el miércoles a la Nunciatura apostólica, donde le dedicaron un rap y le hicieron diversos regalos. Aunque no había previsto discurso, el Papa les pidió de forma reiterada que siguieran adelante.

"Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho, por el camino que se han animado a realizar. Eso se llama liderazgo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes, cuando vienen engañados y se equivocan, se levantan, son héroes y van adelante. Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante así. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así", subrayó.

Entonces, les dijo qué es lo que no se debían dejar robar: ni la alegría ni la esperanza y, posteriormente, como ha hecho este mismo jueves, insistió en preguntar qué no se debían dejar robar para que los jóvenes corearan la respuesta: ni la alegría ni la esperanza.