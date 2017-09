El vicario de la parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada (Madrid) parte como misionero a Etiopía

8/09/2017 - 11:34

El padre Paul Schneider pasó el verano de 2016 en el país del Cuerno de África

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de la Cañada (Madrid) acogerá este domingo 10 de septiembre a las 13.00 horas, la misa de despedida de su vicario parroquial, el sacerdote Paul Schneider, que partirá hacia Gode (Etiopía) como misionero.

Según ha informado la Diócesis de Getafe (Madrid) en un comunicado, la primera parada del sacerdote será en la capital de Etiopía, Addis Abeba, donde permanecerá cinco meses para aprender el idioma amhárico, lengua nacional del país africano.

Posteriormente, el padre Paul Schneider viajará a la ciudad de Gode para desarrollar su ministerio sacerdotal y ocuparse de la eucaristía y el acompañamiento espiritual de la comunidad católica, formada por 15 personas y atendida, en la actualidad, por el padre Christopher Hartley.

Asimismo, el sacerdote colaborará con el 'Proyecto Tamara', donde la hermana Joachim --misionera de la Caridad-- enseña costura a mujeres rescatadas de prostíbulos con el fin de que puedan ganarse un sueldo y no volver a caer en la prostitución. Además, el padre Paul visitará a los enfermos y los llevará al hospital, transportará los bidones de agua potable --inexistente en la zona-- pues la gente no dispone de vehículos propios y se encargará de arreglos menores de las casas al servicio de esta comunidad.

Según ha explicado la Diócesis de Getafe, Gode es un territorio con un 99% de población musulmana de origen somalí y donde la evangelización y el testimonio católico se necesitan de manera urgente. "Los católicos son los únicos que atienden a todos, ayuda y colaboran independientemente de la religión que profesen", ha afirmado el padre Paul.

"Por un lado, estoy muy ilusionado pero por otro me da vértigo el desafío, que me supera. Me siento afortunado y al mismo tiempo indigno de llevar el amor de Cristo a personas de otra cultura, muchas de las cuales tienen que luchar cada día entre la vida y la muerte", ha destacado el sacerdote.

Finalmente, la Diócesis ha informado de que, al término de la misa del domingo, habrá un aperitivo para que los asistentes puedan despedirse del sacerdote, que ha desempeñado la tarea pastoral de vicario durante seis años en la parroquia de San Carlos Borromeo y agradecerle su "inestimable" labor.