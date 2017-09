Another Way Film Festival celebra su tercera edición del 6 al 8 de octubre en Cineteca Madrid

El festival de cine documental y progreso sostenible, Another Way Film Festival (AWFF) celebra su tercera edición del 6 al 8 de octubre en Cineteca y Matadero Madrid con el objetivo de sensibilizar e informar al público sobre los retos medioambientales y sus posibles soluciones, según ha comunicado la organizadora.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La película inaugural de esa edición será 'Thank you for the rain' de la directora Julia Dahr y el festival contará con 15 películas documentales que se proyectarán en Cineteca, dentro del Centro Cultural Matadero.

Las cintas se presentan al concurso en dos categorías: Sección Oficial e Impacto y optan a un premio del jurado de 650 euros. Además, las películas de ambas secciones optan al premio del público que consiste en un prenda especial de la marca ECOALF. Ambos premios se revelarán durante la sesión de clausura el 8 de octubre. Este día se darán también los premios a los participantes del concurso de cortos 'Rueda por el cambio', patrocinado por SIGNUS.

Las proyecciones se verán acompañadas de charlas con los cineastas y expertos en las diferentes materias y la programación completa de las mismas, así como la venta de entradas se publicarán el 22 de septiembre.

Por otro lado, AWFF contará con una serie de actividades sostenibles para adultos, niños y empresas que se celebrarán el 7 y 8 de octubre en Cineteca y Matadero. Entre las actividades destacan una master class de yoga por Carla Sánchez o los talleres de las psicopedagogas de 'Crecer' que permiten que los niños tomen conciencia de la importancia de cuidar el medio que les rodea.

Además, se realizará un taller para preadolescentes organizado por YEEEP! cuyo fin es promover la calidad de la cultura audiovisual de los niños entre 10 y 13 años, además de fortalecer su posición hacia los medios de comunicación a través de la participación activa y creativa.

Tanto las clases de yoga como los talleres para niños y jóvenes tienen un coste de 10 euros, y según la entidad organizadora, la mitad de lo recaudado será destinado a la financiación del proyecto 'Del campo al cole', dedicada a fomentar que los colegios sirvan alimentos agroecológicos en los comedores.

Por otro lado, durante el festival, se celebrarán las 'Cosechas' el día 7 de octubre en las que un total de 12 empresas presentarán en un modelo alternativo de negocio enfocado en torno a los pilares del festival: social, económico y medioambiental. La convocatoria para participar está abierta hasta el 21 de septiembre y el próximo día 25 de septiembre se anunciarán las empresas participantes.

Además el día 7 de octubre se celebrará el II Encuentro Profesional #DocImpacto, que pone en contacto a profesionales del documental y ONGs.

Por último, el domingo 8 de octubre tendrá lugar la mesa redonda "Panel Objetivo 11. Cómo hacer de Madrid la ciudad que queremos", en colaboración con la Fundación Alternativas, basada en el Objetivo 11 de los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) marcados por Naciones Unidas y con la que se pretende fomentar la participación activa de la ciudadanía en la gobernanza y gestión de la ciudad.