Reforma laboral, lucha contra la corrupción y ley electoral, objetivos de Ciudadanos para el nuevo curso político

9/09/2017 - 13:49

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha fijado como objetivos para el nuevo curso político la reforma de los contratos laborales, la ley contra la corrupción y la modificación de la Ley Electoral.

ÁVILA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha explicado tras la reunión de la Ejecutiva de su partido, celebrada en el Parador de Gredos, en Navarredonda (Ávila), donde en primer lugar se ha referido a la reforma de los contratos laborales porque para "acabar con el desempleo y con la precariedad laboral" es el momento de crear un "nuevo marco laboral".

En concreto, ha abogado por un contrato laboral "único y estable" que no permita "trabajadores de primera y de segunda" que "modernice" el mercado laboral "y acabe con esa lacra de 30 años de campeones de Europa de paro y precariedad".

Rivera ha criticado que PP y PSOE, y patronal y los sindicatos "no han querido modernizar la economía y el sistema laboral" durante décadas, y ha abogado por un marco laboral "ambicioso, moderno, justo y flexible".

Por otro lado, se ha referido al proyecto de ley contra la corrupción presentada por el partido naranja que incluye la limitación de mandatos importada de Estados Unidos, que quiere "acabar con las redes clientelares con confunden el poder con el partido".

Rivera ha reconocido que esta ley estaba incluida en el pacto de legislatura y que el PP "no tiene mucha palabra" y que ya sabían que no iban a cumplir los objetivos, sin embargo también que "no tiene escaños para impedirlo".

SIN PRIVILEGIOS

Por eso quieren "acabar con los privilegios políticos y los aforamientos", ya que "no tienen sentido que los políticos tengan privilegios ante la justicia en el siglo XXI", y tras señalar que ya lo han incluido en el Estatuto de Autonomía de Murcia, quieren incorporarlo a la política nacional con una reforma exprés de la Constitución.

En este sentido, ha destacado la necesidad que la ley contra la corrupción "proteja a los denunciantes en vez de proteger a los corruptos" y elimine los indultos políticos, dentro de lo que ha dicho es "una batería de propuestas para que España sea un país democrático y limpio, y que luche contra el corrupción".

"Sabemos que el Gobierno y el señor Rajoy no son luchadores contra la corrupción" porque "llevan tapándola mucho tiempo, pero Ciudadanos es un partido libre que va a liderar la lucha contra la corrupción".

Por otra parte, Rivera ha marcado como otro de los objetivos del nuevo curso aprobar una ley electoral "en la que los votos valgan igual" con listas abiertas, y "acelerar" su cambio para que después de 32 años de una ley "obsoleta" en las próximas elecciones se vota con una normativa distinta.

De los Presupuestos Generales del Estado, el líder de Ciudadanos ha destacado que para 2018 incluirán más medidas sociales y partidas para educación e innovación cumpliendo el déficit con Europa.Los presupuestos han cambiado de los recortes a incluir "prioridades y partidas sociales "desde que Ciudadanos marca el rumbo", ha asegurado.