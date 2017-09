'Rifirrafe' de Pérez-Reverte con Julian Assange por Cataluña: "Es usted un perfecto idiota"

Arturo Pérez-Reverte, escritor y académico de la RAE. Imagen: Reuters.

El escritor Artur Pérez-Reverte no ha tardado en contestar el tuit publicado hace unas horas por Julian Assange, fundador de Wikileaks, acerca del problema en Cataluña.

Assange utilizó la emblemática imagen del hombre enfrentándose a una hilera de tanques en la plaza de Tiananmen para comparar la situación con los registros que lleva a cabo la Guardia Civil en algunos locales de Cataluña en busca de material para el referéndum ilegal del 1-O.

"The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange" ("La fotografía de los tanques muestra que, además de ser un ignorante sobre España y Cataluña, es usted un perfecto idiota, señor Assange"), ha contestado Pérez-Reverte.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 9 de septiembre de 2017

Assange decidió contestar a Pérez-Reverte, a quien le acusó de haber "plagiado esos insultos de la pared de un aseo".

Even your insults are plagiarized from the toilet wall. — Julian Assange ???? (@JulianAssange) 9 de septiembre de 2017