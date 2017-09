Una veintena de funcionarios comienzan mañana su formación para incorporarse como examinadores de tráfico

10/09/2017 - 13:58

Un total de 24 funcionarios comienzan su proceso de formación este lunes, 11 de septiembre, como examinadores y podrán incorporarse a la plantilla de este colectivo en la primera quincena de diciembre.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Asimismo, próximamente se publicará en el BOE la convocatoria del proceso de formación para habilitar profesionalmente como examinadores de Tráfico a personal del Ministerio de Defensa. Tráfico indica que está previsto que los primeros 35 seleccionados comiencen el curso de formación en enero de 2018, de modo que puedan incorporarse a la plantilla de examinadores en abril de 2018.

Igualmente, en las próximas semanas se publicarán las bases de la convocatoria de las 435 plazas de promoción interna de examinadores que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio y que permitirá promocionar al 60% de los examinadores actuales y que supondrán mejoras profesionales y económicas, según la DGT.

Una de las propuestas que el organismo público llevó a cabo para mejorara las condiciones laborales del colectivo fue la creación de una nueva Especialidad que, a juicio de la DGT, supondría un incremento anual del sueldo de 1.536,58 euros, además de mejora de trienios y pensión de jubilación en una cuantía anual de 5.107,27 euros para cada año, una vez jubilado por Clases Pasivas.

Según expone la DGT, entre las mejoras de carácter profesional y administrativo de esta medida, destacan el acceso a un nuevo subgrupo con posibilidades de acceder hasta los niveles 22 del complemento de destino; un mayor prestigio de pertenencia a una Especialidad reconocida; la posibilidad de acceder por promoción interna a los Cuerpos y Escalas del Subgrupo A2 a aquellos que tengan una titulación universitaria media o superior; o la posibilidad de acceder a más cursos de formación de carácter general no ofertados al subgrupo C2 pero sí a A2 y C1.

89.000 PRUEBAS SUSPENDIDAS Y SIGUEN LOS PAROS

Un 70% de los examinadores de tráfico han seguido los paros convocados por la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) durante esta primera semana de septiembre --del 4 al 6--, mes en el que el colectivo tiene convocada huelgas para cada lunes, martes y miércoles, según señala la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, los paros, que continuarán este lunes, tuvieron un seguimiento del 71% el primer día, un 70% el segundo y un 69% el tercero.

Por su parte, Asextra destaca que durante estos tres primeros días de paros de septiembre, la huelga ha sido secundada por un 77,3% de trabajadores. Según la entidad, el día 4 la huelga tuvo un seguimiento del 80,59% en toda España, mientras que al día siguiente esta cifra descendió al 75,33% y el miércoles el porcentaje de seguimiento se ha situado en un 76,06%.

Estos paros han ocasionado el aplazamiento de unas 3.000 pruebas prácticas diarias (unas 9.000 los tres días) para la obtención del permiso de conducción de las más de 4.500 pruebas que se convocan diariamente, según indica la DGT, que afirma que estas pruebas aplazadas se están intentando realizar en los días siguientes.

Pese a estos paros parciales, Tráfico recalca que sigue realizando exámenes para la obtención del permiso de conducir. En estos tres días en que ha habido huelga, la DGT señala que se han realizado 4.579 exámenes prácticos de conducir y más de 10.000 exámenes teóricos.

Según indicó a Europa Press el presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, el colectivo de examinadores, que decidió el pasado 23 de agosto sustituir la huelga indefinida por paros en septiembre, no descarta prolongar la huelga a los siguientes meses si el organismo dependiente de Interior no propone una solución al conflicto, e insistió en que no iba a haber servicios mínimos en septiembre porque según afirma, la ley vigente no lo permite.

Desde que empezó la huelga el 19 de junio --que luego se prolongó a todos los lunes, martes y miércoles de julio-- se han dejado de hacer unos 89.000 exámenes prácticos, según cifras de la DGT, que aseguró que durante los 20 días que duraron los paros hasta agosto, se suspendieron 80.000 pruebas.

El motivo por el que se halla en huelga este colectivo es la petición de un incremento salarial --de 250 euros al mes-- que, según aseguran, la DGT se comprometió en 2015 a hacerlo efectivo. El organismo, en cambio, defiende que no es de su competencia este incremento económico y afirman que han trasladado la petición del colectivo a Hacienda, órgano competente en dicha materia. Asimismo, los examinadores también exigen con estos paros la mejora de las condiciones laborales de su puesto, al haber un déficit en el número de funcionarios.

"Se ha hecho todo lo que estaba en nuestras manos, una subida a los examinadores, como cuerpo, no puede hacerse sin subirla a los demás funcionarios y esto por ahora no es factible", afirmó el pasado martes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, durante la presentación del balance de siniestralidad vial del verano.

"Hemos preferido aumentar el número de funcionarios --policías, guardias civiles-- que hacen falta debido a los años de restricción que se ha tenido en las últimas convocatorias de empleo que aumentar el sueldo a los que ya están", indicó.