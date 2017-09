El sector turístico obvia a las personas con discapacidad pese a gastar un 30% más que otros turistas

11/09/2017 - 13:00

- Fundación ONCE presentó este lunes en Málaga el II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas

MÁLAGA, 11 (SERVIMEDIA)

Las personas con discapacidad apenas son tenidas en cuenta por parte de los distintos operadores que componen el sector turístico, pese a que este colectivo tiene un gasto un 30 por ciento superior al del resto de los turistas.

Así lo puso este lunes de manifiesto Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, encargado de presentar el II Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas junto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre Prados, y la concejala delegada de Accesibilidad, Francisca Bazalo.

El acto también contó con la presencia de José Miguel Luque, director de ONCE en Málaga; Mercè Luz, jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE; Lourdes González Perea, responsable de Desarrollo de Negocio y Conocimiento de ILUNION Tecnología y Accesibilidad; y Mar Almagro, directora del Hotel ILUNION Málaga.

El encuentro tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga bajo el lema 'Accesibilidad 4.0' y abordará la forma en que la tecnología, los destinos turísticos inteligentes y los productos o servicios mejoran la vida de todas las personas.

La presentación sirvió para avanzar los principales resultados del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España 2017 y para adelantar alguno de los contenidos de este evento internacional donde los destinos vacacionales más inteligentes y la robótica al servicio de las personas serán temas clave.

Para la realización del Observatorio se han tenido en cuenta hoteles, restaurantes, oficinas de turismo, playas y rutas turísticas, que se han analizado desde un doble nivel: en primer lugar, se ha llevado a cabo un análisis de la información que ofrecen de forma voluntaria en sus distintos canales de comunicación y, en segundo lugar, se ha seleccionado una importante muestra de cada uno de ellos para hacer un análisis 'in situ' por parte de expertos en la materia.

Durante la celebración del encuentro se abordarán cuestiones como las tecnologías y servicios de acceso a la información y la comunicación; la interacción persona máquina; los productos de apoyo, y la teleasistencia y el telecuidado como consecuencia de la prolongación de la vida activa.

También habrá tiempo y espacio para mostrar las ventajas de un hogar digital, que entre otras son las de posibilitar la vida independiente; para hablar del empleo de la robótica como favorecedora de la autonomía personal, y para debatir sobre la innovación como mejora del transporte de todas las personas. Asimismo, se abordará el uso de las tecnologías para promover las Smart City, mejorar el aprendizaje y para buscar soluciones a cuestiones como el turismo accesible.

Desde esta perspectiva, el evento pondrá sobre la mesa aspectos relacionados, por ejemplo, con la importancia del hogar digital para facilitar la vida a todos sus habitantes, tengan o no discapacidad, o del desarrollo de tecnologías basadas en la robótica.

A este respecto, el congreso contará con la intervención de George I. Fomitchev, fundador y CEO Endurance Robots, una startup dedicada al desarrollo de tecnologías basadas en robótica. En su ponencia abordará cómo dar asistencia a personas mayores y pacientes de alzhéimer con chatbots, un software de inteligencia artificial capaz de llevar a cabo diversas tareas autónomamente.

Endurance Robots ha aprovechado esta tecnología para desarrollar una solución innovadora e inteligente que asiste a personas mayores, incluidas las que tienen alzhéimer, y que puede personalizarse en función de las necesidades de cada usuario.

DEMOSTRACIONES

El Congreso también servirá para exponer ante el gran público ejemplos de avances tecnológicos que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así, se podrá ver un brazo robótico manejado por una persona gracias al movimiento del iris de sus ojos o cómo conducir un coche mediante un joystick, entre otros.

Organizado por Fundación ONCE, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para todas las Personas cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, Organización Mundial del Turismo, European Network for Accesible Tourism (Enat), Diputación de Málaga, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ONCE, ILUNION y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, figuran como colaboradores tecnológicos eSmartcity, Fundación Vodafone España, Casadomo y Samsung. Y como patrocinadores, ILUNION Hotels, Renfe y Fundación ACS.

(SERVIMEDIA)

11-SEP-17

JAL/sba/pai