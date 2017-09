Una media de 10 personas se suicidan al día en España

Recuerdo hace años en Buenos Aires un vecino intentó suicidarse tomando todos los remedios que había en la casa. La madre me pidió ayuda y yo mismo llamé a urgencias. El tipo estaba en el suelo sudando a mares, con convulsiones y no respondía a nada. Le explique la situación a la telefonista de urgencias y me dijo que no podía ocupar una ambulancia con un suicida y menos una cama de hospital. Que podría necesitarlos otra persona.