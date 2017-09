Una investigación del CEU determina que la óptima ventilación de un dormitorio depende de sus materiales de construcción

11/09/2017 - 15:52

Una investigación de la Universidad CEU San Pablo determina que la óptima ventilación de un dormitorio depende de sus materiales de construcción. Así se revela del artículo de la investigadora de esta institución, Susana Hormigos 'Ventilation rate determination method for residential buildings according to TVOC emissions from building materials' publicado en la revista 'Building and Environment'.

En este sentido, la investigación se centra en establecer las tasas de ventilación adecuadas para eliminar o diluir la contaminación de los espacios interiores residenciales hasta niveles seguros de exposición. Para ello, se tienen en cuenta las sustancias contaminantes emitidas por los materiales empleados para los acabados y el mobiliario.

Para llevar a cabo la investigación, se ha diseñado un caso de estudio de un dormitorio y se han evaluado las fuentes de contaminación interior y el factor de emisión de los materiales que se emplean en dichos espacios. Por último, teniendo en cuenta el volumen de la estancia y según una concentración de polución máxima admisible, se calcula la tasa de ventilación adecuada capaz de asegurar una buena calidad del aire interior.

Así, el estudio detalla que la mayoría de los riesgos para la salud relacionados con las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) se producen durante los primeros meses de ocupación o después de la renovación del edificio, ya que las concentraciones más altas de COV se encuentran en edificios nuevos o renovados.

Según la institución, los resultados de la investigación suponen un avance en el ámbito científico de la tecnología de la construcción ya que se distancian de la tasa de ventilación establecida por el número de ocupantes de un cierto espacio basándose en las emisiones de CO2 para centrarse en la concentración de sustancias emitidas por los materiales de las habitaciones.