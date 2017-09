El Papa pide que la ONU "se haga oír" en la crisis de Venezuela

11/09/2017 - 16:56

Sobre la decisión de Trump de abolir la ley que protege a los 'dreamers', le recuerda que los 'provida' deben defender la unidad de la familia

ROMA, 11 (EUROPA PRESS)

El Papa ha propuesto que Naciones Unidas "se haga oír" en la crisis, política, económica y social que atraviesa Venezuela, al tiempo que ha calificado de "muy doloroso" el problema humanitario que pone a los venezolanos en una "difícil situación" en la que o huyen o sufren.

"Yo, muchas veces, en el Ángelus, he hablado siempre buscando una salida, ofreciendo ayuda para salir de esta situación, pero parece que la cosa es muy difícil y lo que es más doloroso es el problema humanitario: mucha gente escapa o sufre", ha señalado el pontífice en la rueda de prensa ofrecida a bordo del avión que le ha trasladado desde Colombia a Roma, según ha señalado el periódico italiano 'La Stampa'.

"Creo que la Santa Sede ha hablado de manera fuerte y clara. Lo que dice Maduro que lo explique él. Yo no sé qué tiene en mente. La Santa Sede ha hecho tanto, ha invitado a ese grupo de trabajo compuesto por cuatro ex-presidentes, un nuncio de primer nivel", ha agregado en relación a las críticas del mandatario venezolano. En este sentido, ha instado a "resolver la situación" y ha introducido a Naciones Unidas como institución internacional que debe "hacerse oír allí para ayudar".

El Pontífice, que ha restado importancia al golpe que le causó un hematoma en el pómulo izquierdo mientras paseaba con el papamóvil por las calles de Cartagena, ha dialogado durante 38 minutos con los periodistas que le acompañaban en el vuelo y entre otros temas ha hablado sobre la inmigración o el cambio climático.

Sobre la gestión que están haciendo Grecia e Italia ante los continuos flujos migratorios, el Papa ha expresado su "gratitud" porque "han abierto el corazón a los migrantes". "Acogerlos es un mandamiento de Dios Pero un gobierno debe ocuparse de este problema con la virtud propia de la prudencia. Entonces, primero: ¿cuántos sitios tienes? Segundo: no solo acogerlos, sino también integrarlos. He visto ejemplos en Italia de integración bellísima", ha señalado.

Por otro lado, ha denunciado el uso de campos de internamiento en Libia. "La humanidad cobra conciencia de estos lugares, de las condiciones en las que viven estos migrantes en el desierto. He visto algunas fotos. Tengo la impresión de que el gobierno italiano está haciendo de todo en ámbito humanitario, para resolver también los problemas que no podría asumirse. Pero después está nuestro inconsciente colectivo, que piensa: Hay que explotar África. Hay que invertir esto. África es amiga y debe ser ayudada"", ha señalado.

Además, ha apuntado a la responsabilidad global ante el problema del cambio climático del que ha dicho que se dejan ver "sus efectos". "Todos nosotros tenemos una responsabilidad moral al tomar decisiones. Creo que es algo muy serio. Cada uno tiene su responsabilidad moral y los políticos tienen la suya. Que uno le pregunte a los científicos y que luego decida. La historia juzgará sus decisiones", ha sentenciado.

Sobre la carrera armamentista nuclear de Corea del Norte, el Papa ha especificado que "el hombre es un estúpido, un testarudo que no ve" y que es "el único animal que cae dos veces en el mismo hoyo". "De verdad no entiendo el mundo de la geopolítica, pero creo que allí hay una lucha de intereses que no logro comprender", ha apuntado.

Los periodistas también ha preguntado al pontífice sobre la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de abolir la ley que protege a los 'dreamers', inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con menos de 16 años, y que podría afectar a unos 800.000 jóvenes.

Tras reconocer que no conoce bien la situación, ha apuntado que "separar a los jóvenes de la familia no es algo que dé buenos frutos ni para los jóvenes ni para la familia". "Esta ley viene del ejecutivo y no del Parlamento: si es así, tengo la esperanza de que lo vuelvan a pensar un poco. He oído hablar al presidente de Estados Unidos, que se presenta como un provida. Si es un buen provida, comprende la importancia de la familia y de la vida: hay que defender la unidad de la familia", ha exclamado.

Sobre su viaje a Colombia, en el que se ha comprometido con la reconciliación y ha impulsado los acuerdos de paz, el Papa ha señalado que hay "pasos que dan esperanza" como el cese al fuego del ELN (el Ejército de Liberación Nacional). "He percibido una voluntad de seguir adelante que va más allá de las negociaciones en acto, una fuerza espontánea. Allí está la voluntad del pueblo. El pueblo quiere respirar y debemos ayudarlo con la cercanía y la oración", ha acotado.

Otro periodista le ha preguntado si los corruptos deberían ser excomulgados por la Iglesia católica, el Papa ha distinguido entre pecador y corrupto porque "el pecador pide perdón, mientras que el corrupto se cansa de pedir perdón y se olvida de cómo se pide perdón". En esta línea, ha dicho que el corrupto "está en un estado de insensibilidad frente a los valores, a la explotación de la persona".

"¿El corrupto puede obtener el perdón? Me lo pregunto y, cuando se da un hecho en una provincia de la Argentina, la violencia y el abuso contra una chica en el que estuvieron implicados poderes políticos, escribí un libro titulado 'Pecado y corrupción'. Todos somos pecadores, y sabemos que el Señor está cerca de nosotros y que no se cansa de perdonarnos. Es muy difícil ayudar a un corrupto, pero Dios puede hacerlo", ha concluido.