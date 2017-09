Una colección hecha principalmente de botellas de plástico abrirá la pasarela de la Fashion Week de Madrid

11/09/2017 - 18:31

La colección ganadora de El Laboratorio, un certamen de moda sostenible lanzado por Ecoembes, será la encargada de abrir la próxima edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), que comenzará este jueves 14 de septiembre, con vestidos confeccionados en un 80 por ciento a partir de materiales reciclados, principalmente, botellas de plástico, según ha informado la organización de reciclaje de envases.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro, son el escenario escogido para presentar las colecciones vencedoras del certamen, con el que Ecoembes quiere "promover la innovación y la sostenibilidad dentro del sector de la moda". Esta iniciativa comenzó en el año 2015, cuando Moisés Nieto se alzó como ganador de la primera edición.

En esta ocasión, María Clè Leal se ha convertido en la ganadora de la categoría 'Moda' con 'Cristalinos', confeccionada a partir de materiales reciclados, según ha informado Ecoembes.

Así, la diseñadora vasca ha creado una propuesta atemporal repleta de guiños a su tierra, Álava. La colección está repleta de siluetas amplias y despegadas del cuerpo, bolsillos invisibles y cintas que caen de los extremos que protagonizan una colección elaborada con una paleta de color muy sobria y con la que la diseñadora demuestra que "moda y reciclaje pueden ir de la mano", tal y como ha continuado la entidad.

Asimismo, durante esta apertura de la Fashion Week de Madrid, se presentará la colección ganadora en la categoría de 'Complementos', que ha logrado la firma de calzado Etxaburu con su diseño 'Better Than Ever', elaborada en un 90 por ciento a partir de materiales reciclados, sobre todo, piezas a partir de madera recuperada de derribos y restos de podas, además de metacrilato.

Por otro lado, los estudiantes del Instituto Europeo de Diseño (IED), la Institución Artística de Enseñanza (IADE) y el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid (CSDMM) presentarán sus propias creaciones, resultado de un proyecto de investigación y experimentación con este tipo de tejidos.

Además de inaugurar esta edición de MBFWM, Ecoembes estará presente con la puesta en marcha de la campaña 'Outfits for recycling', con la que se pretende evidenciar que "cualquier look, aunque sea informal o incluso descuidado, no es un impedimento para separar los envases adecuadamente y bajar a la calle para depositarlos", según ha explicado la organización.

Para ello, se emplearán imágenes de gran formato ubicadas estratégicamente en puntos de reciclaje, que irán acompañadas por lemas como 'Hay modelos y modelos a seguir. La diferencia es reciclar' o 'Tener estilo es como reciclar, pura actitud'.

Asimismo, y con el objetivo de alcanzar "el mayor nivel de implicación en materia de reciclaje", Ecoembes instalará varias papeleras amarillas (para envases de plástico, latas y briks) y azules (para envases de papel y cartón) para que el público asistente pueda reciclar sus residuos.

Para la directora de Comunicación y Marketing de Ecoembes, Nieves Rey, "la moda sostenible no es una tendencia, sino una forma necesaria de entender el mundo".