Asociaciones de periodistas piden al gobierno que no excluya a los medios digitales de sus encuentros informativos

11/09/2017 - 18:24

- En respuesta a la protesta de 'eldiario.es', el Ejecutivo alega que "son muchos"

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) han pedido al Gobierno que no excluya a medios digitales de sus encuentros informativos.

Las dos asociaciones han salido en defensa de 'eldiario.es' después de la queja que han recibido de este medio porque varios organismos públicos le han dejado fuera en el último año de las convocatorias que han realizado de encuentros informativos 'off the record'. Según informa el periódico 'online' que dirige Ignacio Escolar, el argumento que les han dado estos organismos es que "los digitales no están invitados".

La APM ha dirigido una carta a la Secretaría de Estado de Comunicación en la que pide al Gobierno que no "discrimine a los medios digitales por el mero hecho de serlo, un argumento que no se sostiene en el contexto actual del sector de la información".

La APM cree que hoy día, "todos los medios son ya digitales, unos en exclusividad y otros combinando ese soporte con el papel, hacer una distinción entre unos y otros a la hora de convocar reuniones informativas es ignorar por completo la evolución que está viviendo dicho sector y el número de lectores que acumulan a diario estos medios".

La asociación que preside Victoria Prego considera que "con medidas de este tipo, se priva a un medio de la posibilidad de cumplir con su función de garantizar el derecho de información de sus lectores, un papel fundamental en los sistemas democráticos".

Por su parte, la APIE ha emitido un comunicado en el que afirma que "si siempre es criticable la discriminación informativa (como también ha sucedido en ocasiones con radios o televisiones), todavía lo es más cuando, como ha sido en estos casos, se trata de organismos del Estado" y recuerda que "no se puede marginar a ningún medio de comunicación por su formato, máxime cuando, como en este caso, cuenta con un alto número de lectores".

'eldiario.es' alega que es el séptimo medio más leído de España (datos de Comscore de julio de 2017), con 7,4 millones de lectores, y ha decidido apelar a las organizaciones de prensa y denunciarlo a sus lectores "porque la situación que se está generando es muy grave".

"Excluir sistemáticamente a los medios digitales supone silenciar a una parte cada vez más relevante de la sociedad", denuncia. "De forma sistemática los organismos públicos –utilizando recursos que pagan todos los ciudadanos– están hurtando a nuestros lectores de tener el mismo acceso a la información solo por elegir el formato digital. Y se hace, además, sin explicaciones, sin justificaciones y utilizando los medios del Estado de forma arbitraria.

"La moda de las reuniones a puerta cerrada en organismos públicos para grupos reducidos de periodistas se extiende como una mancha de aceite. 'Sois muchos', nos explican, 'por algún lado hay que cortar'. Sin embargo, bajo la denominación 'briefing' lo que están haciendo varios organismos públicos es hacer ruedas de prensa encubiertas y selectivas, que solo con el anglicismo sirven de parapeto para no invitar a determinados medios. Algunos ministerios ya solo convocan 'briefing', con los titulares de la cartera rindiendo cuentas solo en situaciones excepcionales", señala en su web 'eldiario.es'.

