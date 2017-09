27 millones de personas padecen cada año un episodio de sepsis en el mundo

12/09/2017 - 13:00

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Cada año 27 millones de personas padecen un episodio de sepsis en el mundo, una cifra que supera los casos de ictus, cáncer, infarto de miocardio y HIV y de los que 8 millones fallecen, según informó este martes la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) al recordar que el 'Código Sepsis' implantado en los hospitales es vital para la supervivencia.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la sepsis el próximo 13 de septiembre, esta sociedad médica recordó que la Sepsis es una dolencia crítica que se produce cuando el cuerpo, como respuesta a una infección, genera una respuesta inflamatoria que, en los casos más graves, provoca un fallo agudo de otros órganos que no estaban relacionados con la infección original, provocando un shock o fallo multiorgánico que, en un número importante de casos, provoca la muerte.

Los supervivientes pueden presentar importantes secuelas a largo plazo con alteraciones funcionales, cognitivas y mentales que impactan en su calidad de vida. La sepsis es una enfermedad dependiente, en la que los casos de éxito están directamente relacionados con la rapidez con la que se instaura el tratamiento. La implantación del 'Código Sepsis' en muchos hospitales ha permitido, en los últimos años, dar una respuesta temprana y multidisciplinar a esta enfermedad mejorando la supervivencia y los resultados.

La Semicyuc añadió en una nota informativa que el reconocimiento precoz de los síntomas y el inicio de un tratamiento adecuado en las primeras horas pueden reducir la mortalidad de forma significativa. Los estudios muestran que los pacientes tratados de forma adecuada en la primera hora sobreviven en un 80% de los casos mientras que se incrementa la mortalidad hasta el 15-20% a partir de las 12 primeras horas.

Su presidenta, Mari Cruz Martín Delgado, comentó que "la realidad es que todavía un número significativo de pacientes con sepsis no reciben el tratamiento adecuado". Recientemente se han definido nuevos criterios diagnósticos con el objetivo de detectar esta enfermedad en las fases más iniciales y se han publicado las nuevas Guías de Tratamiento en las que se establecen.

A pesar de ello, destacó que cada año se incrementan los casos de sepsis en relación a la mayor esperanza de vida de la población con pacientes más ancianos, con mayor número de enfermedades y tratamientos que pueden facilitar su aparición. "Por eso es necesario concienciar a todos los agentes implicados, organizaciones sanitarias, profesionales, pacientes y familiares y a toda la población de la importancia de esta enfermedad", dijo.

Este año y coincidiendo con este Día Mundial, se llevará a cabo el estudio internacional 'The Extended Study on Prevalence of Infection in Intensive Care' (EPIC III), que cuenta con el apoyo de la World Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine y tiene como objetivo actualizar el conocimiento de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos.

Esta iniciativa permitirá disponer de una gran base de datos que permitan responder a algunas de las cuestiones fundamentales sobre esta enfermedad.

(SERVIMEDIA)

12-SEP-17

ABG/pai