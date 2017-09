(ampliación) violencia género. el 80,5% de las víctimas atendidas por cruz roja no puede relacionarse con su familia

- Más del 61% tuvo relaciones sexuales forzadas

El 80, 5% de las víctimas de violencia de género atendidas por Cruz Roja no puede relacionarse con su familia porque su pareja maltratadora se lo impide, más del 61% tuvo relaciones sexuales forzadas, el 76,6% sufrió lesiones y el 96,7% sufrió violencia psicológica, según un estudio presentado este martes por esta ONG.

En el estudio han participado 1.098 mujeres maltratadas y atendidas por Atempro, el Servicio Telefónico de Atención y Protección para las víctimas de violencia de género que Cruz Roja puso en funcionamiento hace ya 12 años y que ha ayudado a 80.117 víctimas.

El informe también destaca que más del 35% de las mujeres no contesta a las preguntas sobre medidas de apoyo social, bien porque no ha tramitado o bien porque no ha recibido ayudas. El 39,5% recibe una renta activa de inserción y sólo el 20,3% recibe una ayuda económica específica contemplada por la ley contra la Violencia de género. Además ninguna de las mujeres que está trabajando tiene un contrato bonificado específico para víctimas de violencia de género.

Preguntada la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, María José Ordoñez, sobre estos datos dijo que muchas mujeres no piden estos recursos por vergüenza, por miedo, mientras que Toni Bruel, coordinador general de Cruz Roja, reconoció que hay falta de información "que es lo que intentamos darles desde aquí".

El aislamiento social que denuncia el 80,5% de las víctimas que han participado en este estudio es uno de lo datos que destacó Bruel, quien también alertó de que el 88,7% de las mujeres había reconocido haber sido empujada varias veces; el 70%, golpeada y el 56%, amenazada con armas. Sus hijos también sufren los efectos de vivir con un maltratador, casi un 70% de los niños sufrieron algún episodio de violencia por parte de su padre.

El informe, en el que el 76% de las mujeres que han participado eran españolas y el 23% extranjeras, analiza otros parámetros de la violencia de género, como que un 80% de las mujeres denuncia que su pareja le controla el móvil, otro 70% afirma que ésta se negaba a darle dinero para los gastos demésticos y a un 47,7% no le permitía ni estudiar ni trabajar.

Sobre la situación jurírdica de las víctimas, el 91,8% de las encuestadas denunció el maltrato, el 87,8% tramitó orden de protección y otras medidas penales civiles y sociales, el 83% lo hizo con abogado de oficio y el 58% manifestó estar conforme con el trato recibido durante el proceso judicial.

