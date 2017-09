Podemos recuerda a montserrat que se vulneran los derechos de cuatro millones de personas con discapacidad

La senadora Virginia Felipe del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podemos-En Marea recordó este martes a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, que hoy en día "se vulneran los derechos de más de cuatro millones de personas con discapacidad".

Felipe hizo esta afirmación durante la sesión de control al Gobierno en el Senado tras pedir a la titular de Sanidad que aclarara "si va a ser para el Gobierno una cuestión de Estado hacer reales y efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad a la mayor brevedad".

Tras su intervención, Montserrat subrayó que "el Gobierno de España protege y defiende los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes o discapacidad y defendemos la libertad individual de cada uno de los españoles".

"Y todo ello lo estamos haciendo en varios ejes fundamentales como la creación de empleo que es la mejor inclusión y la eliminación de barreras visibles e invisibles para eliminar todos los prejuicios y para hacer real y efectivos los derechos de las personas. Nos quedan muchos retos por alcanzar pero estoy convencida de que juntos continuaremos avanzando", añadió.

A continuación, la senadora de Unidos Podemos recalcó que "sin accesibilidad no hay derechos". "Somos muchos los que no podemos salir de nuestras casas para acceder al entorno físico, al transporte, las comunicaciones y a servicios e instalaciones debido a la falta de accesibilidad. Por ello, el modelo de derechos humanos debe implantarse sin más dilación para facilitar así nuestra visibilidad y la toma de conciencia de la sociedad sobre la diversidad humana para no dejar a nadie atrás".

