Méndez de vigo pide "no agitar fantasmas de caos en el inicio del curso escolar", que ha arrancado "con total normalidad"

12/09/2017 - 19:10

MADRID, 12

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró este martes que el curso 2017/2018 "ha comenzado con total normalidad para los 8.125.000 alumnos y los casi 700.000 profesores de enseñanzas no universitarias" y pidió "no agitar fantasmas sobre caos y situaciones de excepción, porque no las hay".

El ministro contestaba así al senador José Fernández, quien le preguntó cómo pensaba responder el Gobierno ante los problemas educativos con que vuelve a empezar el nuevo curso", durante la primera sesión de control al Gobierno tras el verano.

Según Méndez de Vigo, este curso "ha empezado con total tranquilidad para familias, estudiantes y profesores" y con "muy buenos datos" sobre reducción del abandono escolar y en cuanto al aumento de la inversión educativa, la mejora del presupuesto de becas, la disminución de las ratios de alumnos por clase o la escolarización en educación infantil".

Asimismo, se mostró convencido de poder alcanzar el Pacto de Estado Social y Político por la Educación "si todos tenemos voluntad política y ganas de hacerlo".

Por su parte, Fernández acusó al ministro de aplicar sin fisuras la misma política educativa del PP, "contraria a los intereses de la comunidad escolar".

En su opinión, "no tiene ningún interés en dejar de implantar la Lomce", y de hecho, este curso "ha empezado con el mismo caos educativo con que terminó" el anterior.

Por todo esto, pidió a Méndez de Vigo que "actúe más como ministro de Educación y menos como portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy".

12-SEP-17

