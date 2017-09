Zoido sobre la huelga de examinadores: "Seguimos negociando mejoras para todo el colectivo"

12/09/2017 - 19:45

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado en el Senado que el Ministerio del Interior y la DGT no han parado de negociar con el colectivo de examinadores de tráfico, en huelga para reclamar una subida salarial desde el pasado 4 de septiembre, cuyos paros se prolongan a todos los lunes, martes y miércoles de este mes.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

"No hemos parado de dialogar, seguimos negociando mejoras para todo el colectivo", ha dicho el ministro en respuesta a la pregunta de la senadora socialista, María del Carmen Iglesias Parra, en el Senado sobre los motivos por los que el Gobierno no ha permitido cumplir el compromiso adquirido por la DGT en el año 2015 de establecer un complemento específico para los examinadores.

Zoido, que ha manifestado que los examinadores "tienen derecho a la huelga", es optimista con respecto al conflicto. "Espero que las negociaciones puedan culminar bien, que cese esa huelga que viene produciéndose por parte de los examinadores y que al final podamos dar cumplimiento a la totalidad d ese acuerdo" de 2015, por el que el Gobierno accedía a seguir impulsando el incremento retributivo solicitado ante la Comisión ejecutiva de la Comisión interministerial de retribuciones.

Sobre por qué el Gobierno no ha accedido a esta propuesta, el ministro justifica que esta petición es común a otros colectivos. "Son muchos los colectivos y los cuerpos que están solicitando también la subida de los complementos específicos, de ahí que no haya podido accederse a ese tema, pero eso no significa que no hayamos dado cumplimiento a muchos de los acuerdos establecidos en ese acuerdo firmado en 2015", ha dicho.

Los examinadores de tráfico se encuentran en huelga desde el día 4 de septiembre, con paros convocados para todos los lunes, martes y miércoles de este mes, para reclamar un aumento salarial --complemento específico-- de 250 euros.

Precisamente, fuentes de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) han informado a Europa Press de que este martes la asociación se ha reunido con Defensor del Pueblo para facilitar motivos de huelga y propuestas para resolverla, a raíz de que Defensor recibiera más de 1.700 quejas ciudadanas por este conflicto.