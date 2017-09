El gobierno celebra el acuerdo parlamentario sobre rtve: “es muy importante, es el resultado del consenso”

13/09/2017 - 12:00

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se congratuló hoy por el acuerdo parlamentario para modificar el sistema de renovación del Consejo de Administración de RTVE.

Montoro contestó en el Pleno del Congreso de los Diputados a una interpelación urgente de Unidos Podemos sobre las garantías de independencia informativa en RTVE. El ministro respondió en su condición de máximo responsable de la SEPI (Sociedad de Participaciones Industriales), que controla la gestión económico-financiera de RTVE.

Montoro se refirió a la proposición de ley del PSOE de reforma de la elección del Consejo de RTVE, tramitada esta semana en el Senado y a falta de su ratificación definitiva en la Cámara Baja.

Dijo que con ella se ha puesto en marcha "un cambio en RTVE que supone un acuerdo muy importante y el Gobierno está detrás de él" porque es "el resultado del pacto y el diálogo".

"Va a dar más capacidad a este Parlamento para que tanto en el nombramiento de los miembros del Consejo como de los miembros de la dirección de RTVE haya el máximo acuerdo político posible", señaló. "Confiamos en que sea una puerta que abra el futuro para garantizar a RTVE no ya la objetividad, que la tiene ya , sino para que avance en calidad y en el futuro de sus trabajadores que ofrecen cada día lo mejor de sí mismo".

El titular de Hacienda negó las denuncias de manipulación en RTVE y las intromisiones del Gobierno en los informativos que denunció la diputada de Unidos Podemos Noelia Vera.

Montoro aseguró que el Gobierno no ejerce ningún control sobre la independencia del Gobierno porque de ello se encarga la comisión mixta parlamentaria, y solo le preocupa la buena gestión económica de la corporación y de su aportación presupuestaria a ella.

"Eso no supone en modo alguno intervención en los contenidos de RTVE; francamente no entiendo cómo se puede hacer eso", dijo el ministro, que lamentó que Unidos Podemos se presente como abanderado de la libertad de expresión y la independencia "mientras sus líderes hacen programas de televisión que no son precisamente adalides de la imparcialidad y la objetividad" y "asesoran a regímenes totalitarios que promueven el cierre de medios privados porque no les gusta el contraste de ideas".

Montoro remarcó que la oposición denuncia manipulación en RTVE pero la Junta Electoral Central ha desestimado todas las quejas interpuestas en los últimos comicios electorales y, al mismo tiempo, los telediarios de TVE llevan 10 meses siendo líderes de audiencia "y con la cuota más alta desde mayo de 2012".

La portavoz de Podemos afirmó que en TVE "se está violando sistemáticamente la independencia" de sus profesionales "para hacer propaganda y un uso partidista" a favor del PP. Noela Vera refirió,entre otros casos recientes denunciados por el Consejo de Informativos, el uso de un argumentario del PP, el cese del editor de 'La 2 Noticias' o el posible fichaje del periodista de la COPE Carlos Herrera.

La diputada de Unidos Podemos criticó que la interpelación se la contestara el ministro de Hacienda y no la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. "Supongo que estará ocupado echando leña al fuego en Cataluña", dijo Vera.

13-SEP-17

