CENTAC inaugura el lunes el primer Espacio Integrado Inteligente de Europa en Alcalá de henares (Madrid)

13/09/2017 - 13:42

El Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC) inaugurará, el próximo lunes 18 de septiembre en Alcalá de Henares, el primer Espacio Integrado Inteligente (EII), que constituye una idea pionera del concepto de 'Smart City' en el que las personas tendrán autonomía con el entorno independientemente de sus capacidades, gracias a la instalación de un conjunto de soluciones tecnológicas, según ha informado el centro.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Así, se trata de un lugar donde cualquier ciudadano tiene la mayor autonomía posible para desplazarse, deambular e interactuar con los elementos del espacio y utilizar los servicios presentes en él.

En este caso, está localizado en plaza de Cervantes de Alcalá de Henares y sus alrededores. Después de la presentación, se realizará un recorrido demostrativo para que los asistentes y las autoridades puedan probar las nuevas tecnologías instaladas.

Los servicios que integran la primera fase, y de los cuales se ofrecerá una demostración durante el recorrido son: un sistema de guiado en exteriores para personas con discapacidad visual que genera un campo de visión artificial mediante información sonora para que el usuario sepa cuál es su posición con respecto a cualquier punto detectado, así como un servicio de localización de taxis adaptados que no solo sirve para localización de taxis adaptados, sino para todo tipo de puntos de interés libres de barreras dirigido a personas con movilidad reducida.

Asimismo se ofrecerá un sistema de guiado de interiores, que se trata de una aplicación que sirve para el guiado en interiores y espacios reducidos para personas con discapacidad visual. Permite orientarse en distancias muy cortas y acceder a información relevante de cada punto de orientación.

Otro servicio es el sistema de medicamento accesible, con el que las personas con discapacidad visual o con problemas de motricidad fina pueden consultar el prospecto de los medicamentos mediante el escaneo del código de barras o de su código nacional. De esta forma, el Smartphone lee al usuario el contenido del prospecto.

Por último, se podrá encontrar un sistema de aparcamiento inteligente, con el que las personas con movilidad reducida pueden no solo conocer la ubicación de las plazas de aparcamiento reservadas para ellas, sino también saber si están libres u ocupadas en todo momento, facilitando sus desplazamientos. Asimismo se ofrecerá una aplicación de lectura de menús accesibles que lee la carta de los restaurantes, destinada no solo a personas invidentes sino a cualquier turista que no entienda el idioma.

El proyecto, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se está desarrollando con el conocimiento, las tecnologías y las soluciones digitales de la Fundación Vodafone España, Fundación ONCE, Informática El Corte Inglés y otras empresas con aplicaciones innovadoras como son Lazzus y Puntodis. Además, la coordinación técnica se lleva a cabo desde la empresa tecnológica Navarrosa.