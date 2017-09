Educación. el psoe lleva al congreso tres propuestas para modificar la lomce "en cuestiones que no pueden esperar"

13/09/2017 - 15:18

El PSOE registró este miércoles en el Congreso tres proposiciones de ley que implican modificaciones significativas de la Lomce en cuanto al carácter evaluable de la asignatura de Religión, la posibilidad de subvencionar a los centros que separan al alumnado en función del sexo, la preminencia de la demanda social en cuanto a la elección de centro y el papel de los consejos escolares.

En declaraciones a la prensa, la secretaria de Educación del PSOE, María Luz Martínez Seijo, explicó que estas tres propuestas buscan "reparar cuestiones a las que es preciso poner remedio de forma urgente para lograr un sistema educativo más justo".

Martínez Seijo subrayó que su grupo está a favor del Pacto de Estado Social y Político por la Educación en el que se trabaja actualmente, pero advirtió de que "no podemos vivir en una parálisis educativa mientras se llega al acuerdo, que por otra parte nosotros consideramos muy necesario".

En su opinión, habrán de pasar al menos dos años para que la Lomce sea derogada, si es que finalmente se llega a una nueva ley, y mientras tanto hay "muchas cuestiones que es urgente arreglar". "Los consensos necesitan tiempo", pero mientras tanto "hay necesidades que no podemos obviar".

Por eso, dijo no entender las críticas de otros grupos hacia sus declaraciones sobre que este otoño "será calentito en educación, pues el que no se hable de las necesidades, no quiere decir que no esistan. Es más, hay que hablar de ellas para ponerlas encima de la mesa".

CONTRA LA SEGREGACIÓN

Dijo que la primera de las proposiciones de ley presentadas hoy busca acabar "con el carácter segregador de la Lomce", con lo que propone eliminar las subvenciones a centros que separan al alumnado en función del sexo y el carácter evaluable de la Religión. Del mismo modo, pide que la asignatura optativa a dicha materia, Valores Éticos, sea obligatoria para todo el alumnado, pues "en sociedades tan diversas como la actual, ningún alumno debe verse privado del estudio de los valores cívicos y constitucionales por motivos religiosos".

La segunda reclama suprimir el epígrafe sobre la libertad de elección de los padres en función de la demanda social que, en opinión de Martínez Seijo, coloca a la escuela pública en posición subordinada respecto a la concertada.

"Estamos a favor de la libertad de las familias, pero esto ha de ser compatible con el derecho de las comunidades autónomas a ordenar su oferta educativa", y agregó que la red pública es la única que garantiza una escolarización en igualdad para todos, "con lo que debe ser objeto de especial protección".

Asimismo, el PSOE pedirá que los Consejos escolares recuperen las competencias "arrebatadas" en la Lomce, a fin de devolver "la participación democrática a los centros". Se mostró dispuesta a negociar con todos los grupos y a llegar a acuerdos para que estas tres iniciativas puedan salir adelante.

13-SEP-17

