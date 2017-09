Predif denuncia en el congreso que las personas con discapacidad gastan un 30% más cuando viajan

El presidente de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Francisco Sardón Peláez, denunció este miércoles ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados que "las personas con discapacidad gastan un 30% más cuando viajan que el resto de los ciudadanos".

En su comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Popular, Sardón denunció "las serias dificultades que tienen las personas con discapacidad para poder viajar en las mismas condiciones y al mismo precio que cualquier ciudadano. Esta situación genera una gran desigualdad y discriminación".

"Pero no sólo viajar, sino también conocer otras culturas, visitar un museo o una exposición debería estar al alcance de todos los ciudadanos. No se trata de un lujo ni de una necesidad accesoria, sino que estamos hablando de alimentar nuestra conciencia. Muchas de estas personas por cuestiones económicas o por falta de accesibilidad o por normativas de seguridad discriminatorias no pueden viajar ni crecer como personas".

La ley de dependencia y el desarrollo de la autonomía personal fue otros de los asuntos tratados en su intervención. "Después de 10 años de su puesta en marcha, se espera aún su implantación y desarrollo. Entre otras cosas destaca la falta de equidad en el desarrollo de esta normativa entre las comunidades autónomas, ya que no se aplica un criterio común para acceder a las prestaciones ni tampoco hay un acuerdo que garantice unas cuantías mínimas dentro de estas CCAA".

En opinión de Sardón, esta ley "debería garantizar la equidad entre las personas dependientes y lo que está generando son tremendas desigualdades, ya que el mayor gasto de la ley de dependencia está recayendo en las propias personas dependientes. Las personas que acceden a un centro de día o una residencia están llegando a pagar incluso un 90% de sus ingresos para costearse el servicio".

En cuanto a la asistencia personal, el presidente de Predif apostó porque esta figura cuente con una formación de 50 horas en discapacidad, dependencia y vida autónoma.

"Esta Plataforma preside el grupo de trabajo de asistencia personal del Cermi estatal. Esta asistencia es la prestación que mejor recoge la filosofía de la ley de dependencia y que no es otra que facilitar a este colectivo la posibilidad de decidir sobre su vida y a participar en sociedad".

Al término de su intervención, Sardón recordó que Predif forma parte del patronato de la Fundación ONCE, por lo que solicitó "un mayor apoyo y comprensión a lo que entendemos que es la casa de todas las personas con discapacidad", dado que "apoyar a la Fundación ONCE es apoyar a todas nuestras demandas como personas".

