Plásticos del fondo del mar y envases, protagonistas de las prendas de Clè Leal en la pasarela de la Fashion Week

14/09/2017 - 17:13

Plásticos del fondo del mar y envases del contenedor amarillo han sido los materiales protagonistas en las prendas de la primera pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), celebrada este jueves 14 de septiembre con la colección 'Cristalinos', de la diseñadora María Clè Leal, en el marco de un evento organizado por la entidad de reciclaje de envases Ecoembes.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Los Jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro de la capital han servido de escenario a esta II edición de Ecoembes y moda sostenible, en la que, además, se ha presentado la colección de zapatos 'Better than ever', de Sergio Etxaburu, elaborados también a partir de material reciclado.

'Cristalinos', que ha desfilado por la pasarela al son del piano de Maika Makovski, parte de una paleta cromática sobria en la que el negro, el blanco y el marino son dominantes, además de toques de plata y mostaza, que tiñen unos diseños voluminosos y están tejidos a partir de materiales plásticos del fondo del mar en más de un 80 por ciento.

En declaraciones a Europa Press, Clè Leal, que es la primera vez que trabaja con materiales reciclados en sus diseños, ha explicado que desde hace varios años estaba investigando con el patronaje y el modelaje, por lo que "experimentar con el tejido era como cerrar el círculo".

"Yo estaba acostumbrada a trabajar con tejidos que controlo, y esto al principio se me fue un poco de las manos, pero en cuanto aprendí cómo estos materiales responden al calor y al corte, al final cada prenda iba saliendo con más rapidez", ha continuado la diseñadora.

Sobre la moda sostenible, Clè Leal ha señalado que "ojalá que algún día se normalice, y estos tejidos formen parte de las opciones disponibles, como el algodón".

Por su parte, el diseñador Sergio Etxaburu ha reconocido que, cuando empezó su trabajo, su objetivo era crear "zapatos de lujo con los mejores materiales" y siempre solía usar material procedente de animales. Ahora, 'Better than ever' ('Mejor que nunca'), sólo usa tejidos vegetales o a partir de materiales reciclados.

En este sentido, Etxaburu, que ha renunciado al uso de cualquier material de origen animal, ha señalado que, por ejemplo, ha sustituido el ante por un derivado del coco. "Podemos garantizar la misma calidad con este tipo de productos y además hemos reducido el precio, porque las materias primas son más baratas".

La directora de Comunicación Corporativa y Marketing de Ecoembes, Nieves Rey, ha explicado a Europa Press que esta pasarela se organiza en el marco de la II edición del certamen El Laboratorio, con el que la entidad pretende impulsar la moda sostenible.

"La industria de la moda es de las más insostenibles", ha aseverado Rey, por lo que, "Ecoembes quiere advertir de este problema y avanzar en la concienciación en un sector muy en auge".

En esta línea, ha señalado que para fabricar un 1 kilo de algodón son necesarios 13.000 litros de agua. "Ahora tenemos la oportunidad de crear una tendencia nueva y avanzar en sostenibilidad".

Por ello, en cada uno de los diseños y prendas, "hay un mensaje para cuidar el medioambiente y fomentar la economía circular", ha concluido.