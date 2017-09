Discapacidad. el cermi aplaude que el psoe “se haga eco” de la demanda de que todas las gasolineras cuenten con personal de atención

14/09/2017 - 17:24

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) celebró este jueves que el PSOE "se haya hecho eco" de la reivindicación de que todas las gasolineras cuenten con personal de atención a los usuarios, de modo que las personas con discapacidad puedan repostar en igualdad de condiciones que el resto de conductores.

En estos términos se manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, después de que el PSOE haya registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para que todas las gasolineras cuenten permanentemente con personal presente que garantice atención a personas con discapacidad. El texto se debatirá en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso y se someterá posteriormente a votación.

A su juicio, es necesario que esta materia se regule por parte del Gobierno central, de forma que se garantice la misma atención en todo el territorio español. "No es una cuestión que pueda dejarse a las comunidades autónomas. Las estaciones de servicio unen caminos, y cuando uno realiza un desplazamiento no tiene que estar pendiente de si la próxima gasolinera será accesible o no", añadió.

Además, subrayó que el hecho de llevar este asunto al Parlamento "puede ayudar a que con el apoyo del resto de partidos el Gobierno tome conciencia de estas necesidades y plantee una propuesta".

En este sentido, el presidente del Cermi lamentó la "dejación" del Ejecutivo, puesto que en su opinión "se ha puesto de perfil", pese a que la demanda de que todas las gasolineras tengan personal de atención ha sido planteada por la entidad en el Consejo Nacional de la Accesibilidad.

Asimismo, aseguró que "si el Ministerio de Industria, que es un ministerio poco social, no entiende las necesidades de las personas con discapacidad", debería hacerlo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, "que es el departamento de las personas, y que tiene las competencias de Consumo".

"Pedimos que Sanidad se comprometa, se involucre y que sea el líder dentro del Gobierno para que haya una legislación estatal en materia de estaciones atendidas por personal", insistió Pérez Bueno, recordando que el departamento dirigido por Dolors Montserrat es quien tiene las competencias de consumo, "y en este caso se están vulnerando los derechos de consumidores con discapacidad".

(SERVIMEDIA)

14-SEP-17

DMM/GRL/gja