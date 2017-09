Fundación CEA, en contra del proyecto europeo 'La ciudad, sin mi coche' al considerar que "criminaliza" a automovilistas

14/09/2017 - 18:56

La Fundación del Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) se ha posicionado en contra de la iniciativa europea 'La ciudad, sin mi coche', que se celebrará el próximo 22 de septiembre, al considerar que "criminaliza" tanto a este medio de transporte como al sector automovilístico.

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Además, ha cargado contra las Administraciones, las cuales, a su juicio, son las que realizan esta "criminalización" del automóvil y del sector, pues consideran que estas son las "principales responsables" de no desarrollar suficientes infraestructuras que permitan la convivencia de la circulación de todo tipo de movilidad de forma segura.

La Administración también es responsable, a juicio de la entidad, de no fomentar la formación en materia de seguridad vial a los ciudadanos a través de las empresas y desde la infancia hasta la adolescencia en las escuelas; no invertir lo suficiente para que el transporte público sea más eficaz, eficiente y económico; pretender encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades, haciendo desaparecer el coche de las mismas; y no destinar la ayuda suficiente para la compra de vehículos eléctricos, híbridos y GLP, cuyo coste es elevado.

'La ciudad, sin mi coche' es una iniciativa de la Comisión Europea que nació en el año 2000 para promover y apoyar la organización del acontecimiento anual de un día sin coches. El Ministerio de Medio Ambiente es desde ese momento el Coordinador Nacional del proyecto en España. La iniciativa pretende encontrar soluciones y alternativas a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.

A FAVOR DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

En 2002, la principal novedad de la campaña fue la extensión de la duración de la iniciativa a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebraría anualmente del 16 al 22 de septiembre.

Por el contrario, la entidad sí ha manifestado su apoyo a la Semana Europea de la Movilidad, que este año celebra su 17ª edición bajo el lema 'Compartir te lleva más lejos'.

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

Asimismo, en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, se celebra también el Día Europeo Sin Víctimas en las Carreteras (EDWARD, acrónimo de European Day Whithout A Road Death), proyecto que nació en 2016 para que los usuarios de la carretera reflexionen sobre su actitud y comportamiento al volante, ya que éste sigue siendo un obstáculo para lograr el compromiso de reducir a la mitad los accidentes de tráfico en 2020.